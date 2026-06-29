Alice Carvalho mostrou início das gravações do filme no Brasil - Reprodução/Instagram

Alice Carvalho mostrou início das gravações do filme no Brasil Reprodução/Instagram

Publicado 29/06/2026 16:47

Rio - Alice Carvalho surgiu caracterizada como Marta para anunciar o início das gravações da cinebiografia da jogadora em solo brasileiro. Nesta segunda-feira (29), a atriz mandou um recado para o público no vídeo divulgado pela produtora Conspiração.

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"Oi, eu sou Alice Carvalho e estou aqui para falar que começamos as filmagens da etapa Brasil de 'Marta'. A gente está em um lugar que não pode contar onde é", disse ao risos. "Eu queria convidar todo mundo para acompanhar a história da rainha do futebol feminino brasileiro com a gente", completou.

Entre as locações escolhidas estão a Granja Comary, centro de treinamento da Seleção, além dos estádios de São Januário e Nilton Santos, no Rio. O estado de Alagoas, onde Marta nasceu, também integra o roteiro das filmagens.

A produção é dirigida por Andrucha Waddington e tem previsão de estreia para abril de 2027. O elenco reúne Karina dos Santos, no papel de Rosana, Vitoria Ribeiro como Formiga, Camila Cocão interpretando Simone Jatobá, Raissa Borges vivendo Katia Cilene, Sophia Dinis como Ester e Betina Bion no papel de Andrea Suntaque.