Davi Brito assumiu namoro com influenciadora Emilly Araujo - Reprodução/Instagram

Davi Brito assumiu namoro com influenciadora Emilly Araujo Reprodução/Instagram

Publicado 29/06/2026 15:49

Rio - Davi Brito revelou, nesta segunda-feira (29), que está namorando a influenciadora Emilly Araujo. O romance começou há cerca de três meses e o vencedor do "Big Brother Brasil 24" esclareceu o motivo de não ter contado antes aos seguidores sobre a atualização em sua vida amorosa.

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"Durante esses últimos três meses, eu e a Emily preferimos viver essa fase longe da internet. Antes de qualquer postagem, queríamos nos conhecer de verdade, entender o que estávamos construindo e ter a certeza de que estávamos vivendo algo sério. E hoje, com o coração feliz e cheio de gratidão, decidimos assumir publicamente o nosso relacionamento", escreveu na legenda.

O ex-BBB aproveitou a postagem para fazer uma declaração de amor para à influenciadora. "Obrigado por fazer parte da minha vida. Que Deus continue abençoando o nosso namoro, nos dando sabedoria, respeito, companheirismo e muitos motivos para sorrir juntos. Esse é só o começo de uma nova etapa da nossa história. Que ela seja vivida com muito amor, leveza e felicidade", completou Davi.