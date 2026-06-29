Gusttavo Lima cancelou show em Surubim, Pernambuco - Reprodução/Instagram

Gusttavo Lima cancelou show em Surubim, PernambucoReprodução/Instagram

Publicado 29/06/2026 12:55

Rio – O prefeito da cidade de Surubim, em Pernambuco, Cleber Chaparral, expressou descontentamento com o segundo adiamento de um show do cantor Gusttavo Lima, no último sábado (27), e chamou o sertanejo de "ladrão". O artista estava programado para participar das apresentações de São João no local, mas alegou que estava com uma "diarreia absurda" e por isso não poderia se apresentar.

"Galera de Surubim, mil desculpas por não comparecer ao show de hoje. Intoxicação alimentar. Traduzindo, caganeira mesmo. Estou numa diarreia absurda, fraco, suando frio", afirmou Gusttavo, no Instagram.

Diante do adiamento, Chaparral subiu ao palco e manifestou sua indignação, já que o artista teria recebido a quantia de R$ 1,353 milhão para atuar no evento. "É um ladrão de consciência, é um ladrão de dinheiro do povo. Gustavo, para tu ser um homem, pega logo e devolve o dinheiro da prefeitura de Surubim. Tu não precisa de dinheiro da prefeitura, tu sois rico. Tu tem para dar e para emprestar, mas devolve logo, cumpre logo com teus compromissos".

Depois do ocorrido, Lima cancelou o show na cidade. Entretanto, de acordo com a prefeitura de Surubim, ele apenas teria devolvido o valor bruto do contrato, sem considerar, a exemplo, retenções tributárias. "A restituição, contudo, não corresponde ao valor integral da contratação, pois ainda serão apurados os valores referentes as retenções tributárias realizadas no pagamento, além das responsabilidades pela não realização do show", afirmaram em nota.

A prefeitura, ainda, destacou que irá seguir com o caso e que adotarão medidas administrativas e jurídicas contra o cantor. "O município atuará com firmeza para defender o povo, o dinheiro público e o respeito que a nossa cidade merece. A devolução parcial não encerra o caso. Serão adotadas as medidas administrativas e jurídicas cabíveis, com observância ao contrato, à legislação, ao contraditório e à ampla defesa. Surubim merece respeito. A prefeitura seguirá em defesa da população".

Originalmente, Gusttavo deveria ter se apresentado no dia 18 de junho na cidade. Entretanto, ele prorrogou o show até o dia 27, e cancelou no mesmo dia, apesar de ter se apresentado, na data, no Pátio do Forró, em Caruaru, em Pernambuco.

Procurada, a assessoria de Gusttavo Lima ainda não se manifestou sobre o assunto.

Assista:

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa