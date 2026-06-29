Sabrina Sato comentou sobre enxoval do filho com Nicolas Prattes Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Sabrina Sato comentou sobre a escolha do enxoval agora que descobriu que o filho que espera com Nicolas Prattes será um menino. Mãe de Zoe, de 7 anos, ela realizou o chá revelação no domingo (28) e contou que já sentia algo diferente na nova gravidez. 
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Nicolas Prattes e Sabrina Sato organizaram chá revelação do bebê - Reprodução/Instagram
Filho de Sabrina Sato com Nicolas Prattes será um menino - Reprodução/Instagram
Sabrina Sato comentou sobre enxoval do filho com Nicolas Prattes - Reprodução/Instagram
"Foi muito bom ter feito. Ver a felicidade da Zoe, da família inteira e ver vocês todos comentando também... gente, a maioria das pessoas acertou! Eu tinha minhas dúvidas, estava bem desconfiada na verdade, mas estava sentindo uma gestação diferente", disse nos Stories.  
A apresentadora se divertiu ao imaginar os gastos com as roupas do herdeiro. "Se fosse menina eu economizava! Eu doei a maioria das roupas da Zoe, mas guardei algumas coisas de recordação que daria para aproveitar. Agora, no menino, vou ter que comprar tudo de coisa nova, gente! Não vou poder economizar", brincou Sabrina.