Sabrina Sato comentou sobre enxoval do filho com Nicolas Prattes - Reprodução/Instagram

Sabrina Sato comentou sobre enxoval do filho com Nicolas Prattes Reprodução/Instagram

Publicado 29/06/2026 17:42

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"Foi muito bom ter feito. Ver a felicidade da Zoe, da família inteira e ver vocês todos comentando também... gente, a maioria das pessoas acertou! Eu tinha minhas dúvidas, estava bem desconfiada na verdade, mas estava sentindo uma gestação diferente", disse nos Stories.

A apresentadora se divertiu ao imaginar os gastos com as roupas do herdeiro. "Se fosse menina eu economizava! Eu doei a maioria das roupas da Zoe, mas guardei algumas coisas de recordação que daria para aproveitar. Agora, no menino, vou ter que comprar tudo de coisa nova, gente! Não vou poder economizar", brincou Sabrina.