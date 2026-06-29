Georgina Rodríguez aproveita dia de sol em praia em MiamiReprodução/Instagram
Entre as imagens, ela aparece aproveitando a água, a areia, e o sol em passagem pelo local. Para além disso, ela também mostrou fotos em restaurante e em loja da Cartier, empresa de joias e objetos de luxo.
Em legenda da publicação, ela escreveu: "Miami bxxch", em referência ao local dos registros.
Georgina acompanha o noivo, Cristiano Ronaldo, nos Estados Unidos. O jogador participa da Copa do Mundo de 2026, como integrante da Seleção de Portugal. No último sábado (27), a modelo esteve presente em partida da equipe contra o Uzbequistão. Portugal, agora, segue para as eliminatórias, com um jogo marcado contra a Croácia.
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