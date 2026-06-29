Georgina Rodríguez aproveita dia de sol em praia em Miami - Reprodução/Instagram

Georgina Rodríguez aproveita dia de sol em praia em MiamiReprodução/Instagram

Publicado 29/06/2026 14:16 | Atualizado 29/06/2026 14:17

Rio – A modelo e empresária, Georgina Rodríguez, de 32 anos, compartilhou registros de dia de praia na cidade de Miami, nos Estados Unidos, nas redes sociais, nesta segunda-feira (29).



Entre as imagens, ela aparece aproveitando a água, a areia, e o sol em passagem pelo local. Para além disso, ela também mostrou fotos em restaurante e em loja da Cartier, empresa de joias e objetos de luxo.



Em legenda da publicação, ela escreveu: "Miami bxxch", em referência ao local dos registros.



Georgina acompanha o noivo, Cristiano Ronaldo, nos Estados Unidos. O jogador participa da Copa do Mundo de 2026, como integrante da Seleção de Portugal. No último sábado (27), a modelo esteve presente em partida da equipe contra o Uzbequistão. Portugal, agora, segue para as eliminatórias, com um jogo marcado contra a Croácia.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Letícia Montrezor