Juliana Paes se diverte ao mostrar cozinha destruída por massa de bolo - Reprodução / Instagram

Juliana Paes se diverte ao mostrar cozinha destruída por massa de boloReprodução / Instagram

Publicado 29/06/2026 12:48

Rio - Juliana Paes divertiu os seguidores, nesta segunda-feira (29), ao mostrar a bagunça que fez na cozinha de casa durante uma tentativa de preparar um bolo. A atriz, que marcou a TV como a boleira Maria da Paz na novela "A Dona do Pedaço", de 2019, caiu na risada ao contar que uma colher escorregou e caiu dentro do liquidificador.

Com os cabelos sujos de massa crua, Juliana mostrou o estrago nas redes sociais. "Gente, eu fui fazer um bolo... Olha o que eu fiz! (risos) Juro. Ai, a colher escorregou da minha mão dentro do liquidificador", contou a artista.

Nas imagens, a atriz exibiu a cozinha tomada pela massa, que se espalhou pela pia, janela e paredes. A cena logo remeteu à personagem Maria da Paz, uma das mais populares da carreira de Juliana. Na época da novela, a artista revelou que os bolos usados nas gravações eram reais.

O trabalho mais recente de Juliana Paes na TV Globo foi em "Pantanal", em 2022, no papel de Dona Jacutinga. Depois disso, ela protagonizou o melodrama nacional "Pedaço de Mim" (2024), da Netflix, e integrou o elenco de "Os Donos do Jogo" (2025), série da plataforma sobre o universo do jogo do bicho.