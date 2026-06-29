Fiorella Mattheis espera o terceiro filho com Marinho Neto Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Fiorella Mattheis, de 38 anos, exibiu a barriguinha da terceira gravidez em cliques publicados nas redes sociais, nesta segunda-feira (29). A empresária surgiu de biquíni durante um passeio de barco na Isola di Mortorio, na Itália.
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Fiorella Mattheis curtiu passeio de barco na Itália - Reprodução/Instagram
Fiorella Mattheis mostrou barriguinha da nova gestação - Reprodução/Instagram
Fiorella Mattheis espera o terceiro filho com Marinho Neto - Reprodução/Instagram
"Vivendo minha era de mamãe", escreveu na legenda. 
Nos comentários, Fiorella recebeu elogios dos famosos. "Que linda", disse Tata Werneck. "Tanta perfeição que até a axila é linda, sabe", brincou Fernanda Paes Leme. "Deusa do amor", escreveu Thales Bretas. "Super mãe!", afirmou Catarina Abdalla. 
Em maio, Fiorella Mattheis anunciou a nova gestação. Ela é casada com Marinho Neto, um dos herdeiros do Grupo Globo. Juntos desde 2017, os dois já são pais de Roberto, de 3 anos, e José, de 1.