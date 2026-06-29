Fiorella Mattheis espera o terceiro filho com Marinho Neto - Reprodução/Instagram

Fiorella Mattheis espera o terceiro filho com Marinho Neto Reprodução/Instagram

Publicado 29/06/2026 19:33

Rio - Fiorella Mattheis, de 38 anos, exibiu a barriguinha da terceira gravidez em cliques publicados nas redes sociais, nesta segunda-feira (29). A empresária surgiu de biquíni durante um passeio de barco na Isola di Mortorio, na Itália.

fotogaleria

"Vivendo minha era de mamãe", escreveu na legenda.

Nos comentários, Fiorella recebeu elogios dos famosos. "Que linda", disse Tata Werneck. "Tanta perfeição que até a axila é linda, sabe", brincou Fernanda Paes Leme. "Deusa do amor", escreveu Thales Bretas. "Super mãe!", afirmou Catarina Abdalla.