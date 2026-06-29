Isabelle Nogueira - Reprodução do Instagram

Isabelle NogueiraReprodução do Instagram

Publicado 29/06/2026 11:04 | Atualizado 29/06/2026 11:16

Rio - Isabelle Nogueira anunciou, nesta segunda-feira (30), que não ocupará mais o posto de cunhã-poranga do Boi Garantido. Em uma carta publicada no Instagram, após o encerramento do Festival de Parintins 2026, e destaca que a despedida não aconteceu por limitações físicas, mas por entender que cumpriu sua missão.



"Confesso que o meu corpo quer ficar. Ele diz que ainda tenho os atributos para defender o item por mais alguns anos. Mas a minha alma entende o tempo dos ciclos. Algumas histórias não terminam quando acaba a força, mas quando transbordam de propósito. Eu não saio porque não posso mais. Eu saio porque cumpri aquilo para o qual fui chamada!", escreveu.



Na despedida, ela relembrou os anos no Garantido. "Mudou o percurso da minha vida. Eu tinha tudo contra mim pois cresci em meio à escassez e à vulnerabilidade, mas foi através da minha mãe que conheci o amor pelo meu Boi. E de torcedora, há mais de vinte anos, me tornei fazedora de cultura. Foi essa ferramenta divinal que transformou a minha vida".



Isabelle também mencionou sua participação no "BBB 24", que ajudou a ampliar a visibilidade da cultura amazonense em todo o país. "Nessa caminhada enfrentei muito preconceito e machismo. E no maior reality da América Latina, o Brasil conheceu muito mais do que a dançarina: conheceu a mulher com voz e propósito. E de 2024 para cá, nós rompemos barreiras da invisibilidade. Temos a alegria de ver o Festival de Parintins conquistar novos espaços e levar ainda mais reconhecimento ao nosso Amazonas. Vencemos!".



Ao encerrar a carta, a influenciadora reforçou que a despedida acontece apenas do posto de cunhã-poranga. "Isso não é um fim. É o começo de uma nova era! Creio que o melhor de Deus ainda está por vir. Obrigada, Festival e minha amada Parintins. Obrigada, meu amado Boi Garantido. Meu brinquedo de infância. Meu eterno campeão. Hoje me despeço do item, mas jamais de você. Porque alguns ciclos terminam, mas o amor permanece eterno. Obrigada por tudo!".



A publicação recebeu mensagens de apoio de artistas e fãs. Entre elas, Alane Dias, que também participou da mesma edição que Isabelle no "Big Brother Brasil", destacou a importância da amiga para a cultura amazonense. "Isa, já não tem mais como citar o Festival de Parintins sem ressaltar a sua contribuição e dedicação. Um país inteiro pôde conhecer mais da cultura do Norte através das tuas palavras. Você é a eterna Cunhã-Poranga do Brasil! De Parintins pro mundo ver, esse é só o início. Deus te abençoe!", escreveu.



A trajetória de Isabelle no Boi Garantido começou em 2014, quando assumiu o posto de Rainha do Folclore. Três anos depois, foi escolhida como cunhã-poranga e passou a defender o item 9, consolidando-se como um dos principais nomes da agremiação e uma das figuras mais emblemáticas do festival.







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*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa