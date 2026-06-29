Ana Castela - Reprodução do Instagram

Ana CastelaReprodução do Instagram

Publicado 29/06/2026 07:41

Rio - Ana Castela, de 22 anos, encantou os internautas ao compartilhar fotos de biquíni, no Instagram, neste domingo (28). Usando um modelo cor-de-rosa, a cantora, conhecida carinhosamente pelos fãs como Boiadeira, exibiu o corpão em forma ao posar para os cliques em frente a uma jacuzzi.

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Na legenda da publicação, a artista publicou um emoji de sol. Não demorou muito para ela receber diversos elogios. "Está gata", afirmou Adriane Galisteu. "Maravilhosa", comentou Gabriela Versiani. "Corpo natural é outro nível", disse um admirador de Ana. "Gata demais", opinou outro. "Naturalmente linda", declarou uma terceira pessoa.

Além dos palcos, Ana tem feito sucesso no universo da atuação. Ela estrela a novela vertical "Onde Está a Boiadeira?", inspirada em "Coração Acelerado", da TV Globo, onde faz algumas participações especiais interpretando ela mesma. Na trama, a artista interpreta o par romântico de Gael, vivido por André Luiz Frambach.