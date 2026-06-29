Faustão celebra o aniversário da mulher - Reprodução de vídeo

Faustão celebra o aniversário da mulher Reprodução de vídeo

Publicado 29/06/2026 06:35

Rio - Afastado da TV desde 2023, Faustão comemorou o aniversário de 49 anos da mulher, Luciana Cardoso, neste domingo (28), e reuniu amigos e familiares em casa. Em um vídeo raro publicado no Instagram Stories, o apresentador aparece em pé e todo sorridente ao lado da amada na hora dos parabéns.

fotogaleria

Casados há 24 anos, Luciana e Faustão têm dois filhos: João Silva e Rodrigo. O apresentador também é pai de Lara, fruto de sua união com Magda Colares.



