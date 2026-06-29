Faustão celebra o aniversário da mulher Reprodução de vídeo

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Isabelle Rosa
Rio - Afastado da TV desde 2023, Faustão comemorou o aniversário de 49 anos da mulher, Luciana Cardoso, neste domingo (28), e reuniu amigos e familiares em casa. Em um vídeo raro publicado no Instagram Stories, o apresentador aparece em pé e todo sorridente ao lado da amada na hora dos parabéns. 
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Faustão celebra o aniversário da mulher - Reprodução de vídeo
Faustão celebra o aniversário da mulher - Reprodução de vídeo
Casados há 24 anos, Luciana e Faustão têm dois filhos: João Silva e Rodrigo. O apresentador também é pai de Lara, fruto de sua união com Magda Colares.
Vale lembrar que no mês passado, o comunicador realizou um procedimento para retirada de uma sonda gástrica e ficou internado cerca de uma semana no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.
Nos últimos anos, Faustão enfrentou problemas de saúde. Em agosto de 2023, apresentador recebeu um transplante de coração após diagnóstico de insuficiência cardíaca. Em fevereiro de 2024, ele voltou ao hospital para um transplante de rim. Entre maio e agosto de 2025, o apresentador ficou internado devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. Durante o período, ele passou por um transplante de fígado e retransplante renal. 