Publicado 22/01/2025 20:15

Rio - Fausto Silva, de 74 anos, está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, por causa de uma infecção. O apresentador foi hospitalizado em dezembro e deve receber alta neste fim de semana.



A mulher de Faustão, Luciana Cardoso, divulgou uma nota através da assessoria de impressa confirmando a evolução do quadro de saúde do comunicador. "Fausto está encerrando o tratamento de uma infecção desde o final de dezembro e terá alta no final de semana", afirmou.

Nos últimos anos, o apresentador passou por momentos desafiadores em relação à saúde. Em agosto de 2023, Faustão foi submetido a um transplante de coração, e em fevereiro de 2024, realizou um transplante de rim. Desde então, ele segue fazendo hemodiálise regularmente e focando na recuperação, com o apoio de sua mulher e filhos.



Faustão está afastado da televisão desde maio de 2023, quando encerrou seu programa "Faustão na Band". Com uma trajetória marcante de mais de três décadas à frente do "Domingão do Faustão", ele é considerado um dos maiores nomes da televisão brasileira.



Além da carreira na TV, Faustão é pai de três filhos: Lara, de 27 anos, fruto de sua união com Magda Colares, e João Silva, de 20, e Rodrigo, de 16, ambos de seu casamento com Luciana Cardoso.