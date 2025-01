Belo estreia seria série documental Belo, Perto Demais da Luz - Rafaela Cassiano

Publicado 22/01/2025 21:27

Rio - Belo comentou sobre a decisão de Viviane Araujo em não participar da série documental 'Belo, Perto Demais da Luz', do Globoplay. Em entrevista ao podcast Tá Benito, o cantor afirmou: "Eu acho que ela fez parte da minha história, e isso faz parte da minha vida. Isso [não ser entrevistada] é uma particularidade dela, e ponto". Ele também revelou que esperava a participação da ex-esposa: "Achei que ela ia [gravar], achei que não tinha nada demais".



Questionado sobre sua opinião em relação à decisão de Viviane, Belo respondeu com emoção: "Acho que sim. O passado faz parte da história, a gente precisa ter passado para ter história. Vou levar esse sentimento para o resto da vida. De gratidão, de amor, de respeito".Durante a pré-estreia do documentário, Belo comentou com a imprensa sobre a ausência da ex: "Querer falar já é uma outra coisa. Eu respeito, é uma decisão dela, né? Mas que ela não vai ser falada dentro da série? Ela vai, porque ela faz parte da minha história".Belo e Viviane viveram um relacionamento entre 1998 e 2007, marcado por polêmicas. Durante a prisão do cantor em 2004, condenado por tráfico de drogas e associação para fins de tráfico, a atriz manteve visitas frequentes até sua liberação em 2008. O relacionamento terminou em meio a rumores de traição, com suspeitas envolvendo Gracyanne Barbosa.Em 2011, Belo e Gracyanne Barbosa se casaram no civil, oficializando a união religiosa em 2012. Em 2024, o casal se divorciou após uma traição da musa fitness. Belo confirmou ter traído Viviane, mas negou que Gracyanne tenha sido o motivo da separação. Viviane afirmou ter descoberto as traições por meio de cartas anônimas.