Lorena Maria se pronuncia após vazar áudio polêmico de enfermeira sobre MC Daniel Reprodução / Instagram

Publicado 22/01/2025 16:57

Rio - Na última terça-feira (21), a Lorena Maria usou suas redes sociais para falar sobre a polêmica envolvendo o namorado e pai de seu filho, MC Daniel. Prestes a dar à luz, ela comentou sobre o vazamento de um áudio de uma profissional da saúde, que gerou grande repercussão na internet.



No áudio, uma enfermeira alerta as funcionárias da maternidade sobre a chegada de Lorena para o parto e faz um comentário sobre a aparência de MC Daniel. "Meninas lindas, minhas filhas, minhas queridas, deixa a mamãe fazer um negocinho aqui, que é pra gente não ter problemas. A qualquer momento a esposa do MC Daniel, aquele homem feio que parece o Máscara, vai se internar na unidade, então, peço por obsequio que as bonitas se controlem, não se ouricem, não tirem fotos, não peçam autógrafo", diz.



"Já foi mandado uma técnica embora por esse motivo. Se vocês preservam o empreguinho de vocês e acham que um autógrafo não vale porra nenhuma, mantenham a disciplina, a postura, como mulheres posturadas como vocês são. Conto com a compreensão e a postura de vocês", finalizou.



Lorena, em seu pronunciamento, afirmou que, apesar da situação, não irá trocar de maternidade. "A gente já ouviu o áudio, mas eu não posso trocar de maternidade, gente, porque a minha obstetra só faz parto lá e ela foi uma mãe pra mim a minha gestação inteira, ela é maravilhosa. Então, e quem vai fazer meu parto vai ser ela e a equipe dela, então sem preocupações, vai dar tudo certo".



Demonstrando cansaço com as polêmicas, a influenciadora também desabafou sobre a reta final de sua gestação. "Nessa reta final, eu só quero paz. A moça do áudio também não foi legal com as meninas, não foi legal o que ela falou, mas, gente, Deus abençoe. Só quero paz, estou precisando, não tive paz a gravidez inteira e só quero ficar de boa pra poder dar luz com a benção de Deus", completou.



MC Daniel se manifesta



MC Daniel também usou as redes sociais para se pronunciar sobre o ocorrido. "Nós é da paz. Não quer guerra com ninguém. Eu fiz isso aí, né? Não pedi pra demitir ninguém", disse. "Já temos a casa em São Paulo, mas vamos ter uma casa no Rio também, porque o molecote vai nascer carioca. Fomos ver casas, ir ao médico e conhecer a maternidade... Não queremos que ela seja demitida", encerrou.