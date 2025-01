Vanessa Lopes comemora melhora da pele - Reprodução Instagram

Publicado 22/01/2025 15:28 | Atualizado 22/01/2025 15:30

Rio - Vanessa Lopes, de 23 anos, comemorou a melhora de seu rosto após o tratamento para a acne. Durante uma interação com os seguidores através de uma caixinha de perguntas, no Instagram, nesta terça-feira (21), a influenciadora digital contou que sua pele está bem mais macia e afirmou que só tem algumas manchas pela face. "Eu estou tão feliz. Está melhorando muito", escreveu na legenda do vídeo.

"Sim, gente! Eu estou com um pouco de maquiagem, não vou mentir. Mas mesmo assim já dá para ver que a minha pele está muito mais macia", disse ela.

Vanessa relatou que ainda tem algumas manchas no rosto. "Eu só tenho algumas manchas no rosto, uma ou outra espinha. Mas comparado ao que estava antes, está muito melhor. Quando eu estiver sem maquiagem eu mostro as manchas melhor para vocês. Mas também tem muitas coisas que dá para fazer para tirar a mancha, e dá para esperar um tempo para ver se ela vai melhorar naturalmente. Então, veremos. Mas está outra coisa", finalizou.