Bruna Linzmeyer Reprodução / Instagram

Publicado 22/01/2025 23:07

Rio - Bruna Linzmeyer usou seu perfil no Instagram nesta quarta-feira (22) para contar aos seguidores que está em recuperação após contrair uma intoxicação. Em uma publicação, Bruna comentou estar "homenageada e exausta" na semana, explicando que enfrenta uma intoxicação possivelmente adquirida no mar do Rio de Janeiro.

"Ah, e sobrevivendo SEM CAFÉ, porque peguei uma intoxicação (acho que nadando no mar, infelizmente sujo, do RJ, acreditem) e tô há uma semana me recuperando", afirmou.

Mesmo enfrentando esse problema de saúde, Bruna demonstrou otimismo ao compartilhar uma foto usando um moletom de sua cidade natal, Corupá, em Santa Catarina. Na legenda, ela escreveu: "Mas a vida é linda, como esse moletom de Corupá - eu boto fé".