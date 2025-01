Thaeme Mariôto e Fábio Elias - Reprodução/Instagram

Publicado 22/01/2025 20:56

Rio - Thaeme Mariôto usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta quarta-feira, 22, completou 10 anos em que ela e Fábio Elias se casaram em uma cerimônia luxuosa em Cancún, no México, e a cantora compartilhou um vídeo recordando esse dia tão importante e se declarou para o marido, com quem tem duas filhas, Liz, de cinco anos, e Ivy, de três.

"10 Anos do nosso 2° sim, 1 década se passou, já pensou? Só de lembrar de cada ano juntos, passa um filme na cabeça... Tantos partiram, tantos permaneceram, tantos chegaram, inclusive nossas filhas, dando mais sentido a nossa vida...", afirmou no começo do texto.

Em seguida, Thaeme citou alguns pontos para manter o casamento. "É desafiador, exige paciência, exige amor, exige resiliência, exige perdão para os dias que não estamos na primavera de nossas vidas... Que o Espírito Santo continue sendo o nosso guia, cada vez mais presente em nosso lar, derramando infinitas graças em nossas vidas! Obrigada por tantos momentos felizes (e pelos tristes também, pois nos fizeram mais fortes)... Que venham mais, pelo menos, umas 5 décadas, ok?! Te amo!", completou.

Vale lembrar que Thaeme e Fábio Elias se casaram pela primeira vez em dezembro de 2014. "22.12.14 … Há dez anos que, diante de Deus e de nossas famílias, dissemos nosso sim. Foi Ele quem guiou nossos passos, nos colocou no colo nas tribulações e nos abençoou com uma linda e abençoada família. Que Ele continue sendo nosso refúgio e nossa fortaleza nos momentos de batalha e nos proteja de todo mal! Acima de tudo, que seja feita a Sua vontade em nossas vidas! Amém", escreveu a famosa ao comemorar os 10 anos da data.