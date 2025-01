Maria Flor e Hugo Moura - Reprodução Instagram

Publicado 22/01/2025 18:11 | Atualizado 22/01/2025 18:13

Rio - Maria Flor, filha de Deborah Secco e Hugo Moura, está aproveitando os últimos dias de férias no Chile. Depois de uma viagem aos Estados Unidos com a mãe, a menina de nove anos participou de uma trilha no Deserto do Atacama ao lado do pai e da madrasta, Maria Clara Senra.