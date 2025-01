Natália Deodato relembra sua passagem no BBB 22 - Reprodução Instagram

Rio - A volta do Big Brother Brasil na telinha reacende memórias de edições passadas e participantes que marcaram a história do programa. Entre eles, Natália Deodato, que participou do BBB 22 e ainda analisa os impactos da experiência.



Natália descreve sua passagem pelo reality como intensa e cheia de aprendizados. "A dinâmica intensa do programa em todos os sentidos, tanto lá dentro quanto tudo que acontece lá fora enquanto estamos confinados, foi o que mais me surpreendeu", afirma. Ela destaca que a convivência com pessoas de realidades diferentes exigiu muito emocionalmente. "A cada conduta dura que enfrentava, despertava sentimentos que achava ter superado. Em diversos momentos me vi no meu limite".Durante o confinamento, Deodato enfrentou dilemas pessoais. "A questão de querer ser aceita foi uma das minhas grandes problemáticas. Não saber ser frágil também foi algo que marcou, além dos momentos de embate mais calorosos e a falta da minha família, que acabou se misturando com carência e solidão. Projetei isso em outra pessoa dentro da casa e hoje percebo o quanto poderia ter lidado melhor".A visibilidade proporcionada pelo BBB trouxe tanto oportunidades quanto desafios. "É gratificante todo o amor e carinho, estar em ambientes que sempre almejei e ver as portas que se abriram. Porém, ainda falta muito quando falamos em acesso para pessoas pretas no mercado, inclusão de corpos diversos e marcas que tratem a pauta com a seriedade que merece, especialmente no meu caso, como alguém com vitiligo". Natália também destacou as cobranças estéticas. “A pressão estética é enorme. O discurso de inclusão é lindo, mas a prática ainda está longe disso. Querem cobrar tudo: corpo, cabelo, traços. É preciso muita maturidade para não enlouquecer".Depois do programa, Natália optou por um período de afastamento para cuidar da saúde mental. “Me afastei de tudo e todos, não por raiva ou mágoa, mas porque precisava me acolher. Entrei em extrema depressão, achava que poderia ter feito mais, e isso me doía. A crítica ao meu corpo, cabelo, traços e às minhas manchinhas foi muito pesada. Mas, com acompanhamento e medicação, consegui superar e lidar melhor com tudo isso".Atualmente, a ex-BBB enxerga sua trajetória no reality como uma experiência de crescimento. Apesar dos obstáculos, ela reconhece as relações construídas. "Aqui fora é vida normal. Desejo sempre o melhor para todos, afinal, tudo volta na mesma intensidade".