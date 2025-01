Ana Paula Siebert muda de visual - Reprodução Instagram

Publicado 22/01/2025 13:19 | Atualizado 22/01/2025 13:28

Rio - Ana Paula Siebert, de 36 anos, surpreendeu internautas ao passar por uma transformação no visual, nesta terça-feira (21). A mulher de Roberto Justus, publicou uma sequência de registros, no Instagram, com os cabelos mais loiros e longos, e comentou sobre amar a sensação de ter versões diferentes de acordo com cada fase da vida.

fotogaleria

"Estou de volta. Amei meu cabelo curto, mas senti saudades do cabelão. Eder Fernando me devolveu. Amo essa sensação de poder ter uma versão diferente de acordo com a minha fase. Essa liberdade de poder ser como e quem a gente quer a qualquer momento né?! Gostaram?", escreveu na legenda.

Seguidores comentaram na postagem da influenciadora. "Linda de qualquer jeito", disse um. "Estou apaixonada no seu cabelo longo, um dos loiros mais lindos que já vi! Curtinho perdeu o brilho", afirmou outro. "Esse cabelo é a sua essência! O curtinho tira um pouco daquele mistério que só as mulheres tem", comentou mais um fã.