Nanda Costa durante o Sem CensuraReprodução de vídeo

Publicado 22/01/2025 10:19 | Atualizado 22/01/2025 10:29

Rio - Nanda Costa, de 38 anos, contou que recebeu um pedido para não falar abertamente sobre sua orientação sexual na época que protagonizava o folhetim "Salve Jorge", da TV Globo, em 2012. No "Sem Censura", da TV Brasil, nesta terça-feira (21), a artista disse que a justificativa era que o assunto poderia "atrapalhar a novela" e a carreira dela.

"Quando eu estava fazendo 'Salve Jorge', era um outro tempo, uma outra Globo. Não tinha ninguém que tinha se assumido, que a gente sabia e falava abertamente sobre isso, em um papel relevante, de destaque. Não tinha ninguém para eu ligar e falar: 'ei, como é? como faz?'. A orientação era: não fala, porque pode atrapalhar a novela, a carreira. Isso ficou muito forte. Eu estava vivendo a vida, não escondia, mas não ficava abrindo. Aí nesse momento tive essa informação, 'não pode fazer isso, não pode falar. Aí fechei'. A partir dali, 2012, 2013, como eu ia explicar uma família?", relatou.

Em 2014, Nanda conheceu Lan Lanh. "A gente ficou quatro anos juntas na cocó (de boca fechada). Depois de um tempo, a gente estava tão bem, tão leve. A Lan foi e falou assim: 'ih, tem um paparazzi'. Eu: 'meu Deus'. Ela: 'só quero estar gatinha'", lembrou. "Era tão mais legal estar à vontade com ela... Aí a profissão começou a falar: 'cara, isso é só meu trabalho e eu posso fazer outras coisas'. E comecei a abrir a cabeça. Porque minha cabeça não para, muito criativa. Comecei a trabalhar no show (da Lan), fazer cenário, dar pitaco no roteiro".

Na atração, Nanda também contou que fará parte do longa "O Diário de Pilar na Amazônia", uma adaptação do best seller da Flávia Lins e Silva. No Instagram, ela comentou: "O livro é um primor e um grande sucesso! Se você tem criança em casa e ainda não conhece as aventuras de Pilar, eu super recomendo a leitura. E, eu tenho a alegria de dar vida a Isabel, mãe de Pilar, que é vivida pela brilhante Lina Flor. Ela arrasa tanto que parece até que Pilar pulou do livro e é possível toca-la".