Publicado 22/01/2025 21:58 | Atualizado 22/01/2025 22:01

Rio - Com lançamento oficial na 52° edição do Festival de Cinema de Gramado, durante a Mostra Competitiva de Documentários, em 2024, “Poemaria”, de Davi Kinski, estreia no Canal Brasil na quinta-feira, dia 23 de janeiro, às 19h30. Nele, 24 personalidades brasileiras, como escritores, jornalistas e atores, conversam com Kinski sobre poesia e suas diferentes faces. A produção marca a estreia do diretor Davi Kinski em longas-metragens.

O documentário é inspirado no filme “Jogo de Cena”, de Eduardo Coutinho, lançado em 2007. Nele, mulheres comuns contam parte das suas histórias de vida ao diretor Eduardo Coutinho. Os relatos são recriados por atrizes e estabelecem os limites entre verdade, ficção e performance.

O elenco é formado por Adélia Prado, Alexandre Borges, Ana Cláudia Quintana Arantes, Claire Feliz Regina, Clarice Abujamra, Fause Haten, Gero Camilo, Guta Ruiz, Hamilton Faria, Ignácio de Loyola Brandão, Ingrid Morandian, Jean Wyllys, Jorge Emil, Leona Cavalli, Marcelino Freire, Marília Gabriela, Martha Nowill, Nany People, Nilton Bicudo, Paula Cohen, Paula Valéria Andrade, Rosana Banharoli, Rosaly Papadopol e Tayla Fernandes.

Poemaria (2024) (72') - Inédito

Horário: 23/01, às 19h30

Classificação Indicativa: 14 anos