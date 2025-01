Voz da apuração do Carnaval, Jorge Perlingeiro reúne famosos em festão de 80 anos

O ator Tony Ramos foi acompanhado da mulher, Lidiane Barbosa, com quem é casado há mais de cinco décadas. As atrizes Cacau Protasio e Isabel Fillardis também estiveram presentes e posaram sorridentes para cliques, assim como os ex-jogadores de futebol e ídolos do Flamengo, Zico e Júnior.

Rio - Conhecido por narrar as notas das escolas de samba do Carnaval carioca, Jorge Perlingeiro completou 80 anos no sábado (18) e reuniu diversos famosos para comemorar seu aniversário na noite desta terça-feira (21), na casa de show Ribalta, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O festão teve cerca de 650 convidados e contou apresentações de grandes ícones da música.O ator Tony Ramos foi acompanhado da mulher, Lidiane Barbosa, com quem é casado há mais de cinco décadas. As atrizes Cacau Protasio e Isabel Fillardis também estiveram presentes e posaram sorridentes para cliques, assim como os ex-jogadores de futebol e ídolos do Flamengo, Zico e Júnior.

A festa iniciou com o balé do coreógrafo Jaime Arôxa. Além disso, teve shows de Alcione, Zeca Pagodinho, Diogo Nogueira, Sandra de Sá, Belo, Ferrugem, Benito di Paula e Xande de Pilares. As apresentações das escolas de samba e um mini show da Vila Isabel encerraram a noite com chave de ouro.

