Publicado 18/01/2025 05:00

Rio - "Só se for agora!'. Jorge Perlingeiro completa 80 anos neste sábado (18) e faz questão de citar seu tradicional bordão para dar detalhes da sua festa de aniversário, que acontece na próxima terça-feira (21) para cerca de 650 convidados no clube Ribalta, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

"São 80 anos e 55 de carreira, é um grande desafio e uma marca invejada, porque em um meio tão concorrido é complicado você alcançar esse tempo todo. Quero comemorar com meus amigos que conviveram comigo", afirma o ex-presidente da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa).

A festa terá abertura com o balé do coreógrafo Jaime Arôxa e, no encerramento, apresentações dos pavilhões das escolas de samba e um mini show da Vila Isabel. "É a escola do coração, que aprendi a gostar. Sou benemérito da Vila também. Pretendo também prestar uma homenagem essa noite à Liga, estou na casa há 40 anos. Pretendo comemorar e agradecer a todos que me deram a oportunidade de estar há 55 anos trabalhando", declara.

Apesar de não entregar todos os artistas que vão se apresentar na comemoração, Perlingeiro garante que receberá grandes nomes da música brasileira, além de atletas e personalidades que já participaram de seu podcast "Só Se for Agora", na festa. "Se eu citar um, vou ter que citar todos. São grandes amigos que conviveram comigo nessa grande parte dos 55 anos de carreira e vão estar comigo nessa noite", comenta. "Vou receber o mundo do samba, todas as agremiações do grupo Especial estarão presentes e o show da Vila encerra o evento", completa ele, que fará homenagens na noite, mas prefere guardar a surpresa.

Voz inconfundível do Carnaval carioca, o apresentador tem mais de 40 anos de atuação na Liesa, ocupou a presidência nos últimos três anos e, desde então, assume o título de grande benemérito. Ele segue confirmado no resultado do Carnaval do Rio e elogia Gabriel David, presidente da Liesa desde maio de 2024, que foi diretor de marketing na gestão de Perlingeiro.

"Esse ano já está certo que eu vá fazer a apuração, são 32 anos que narro. O Gabriel é um menino extremamente talentoso, ele tem condições de dar sequência ao trabalho que fizemos nos últimos 40 anos, ele tem todos os predicados para poder fazer esse Carnaval já com três dias. A Liga hoje é uma entidade sólida, bem administrada, portanto, não tem porque dar errado".

Em 2015, um decreto assinado pelo prefeito Eduardo Paes considerou a expressão "Dez, Nota Dez", "na voz e no modo de falar de Jorge Perlingeiro", potencialmente um dos principais e mais tradicionais 'Monumentos Linguísticos' do Carnaval Carioca", incluindo-a no chamado "Cadastro do Modo de Falar Carioca".

Três dias de desfile do Grupo Especial

O ex-presidente da Liga diz que a ideia de dividir o desfile do Grupo Especial em três dias já era debatida em sua gestão. "Já era um anseio, mas não tinha ainda nenhuma informação determinada, mas chegou o momento. Chegou para mim que teve um motivo especial que é que as notas fossem fechadas em envelope no primeiro e no segundo dia para evitar esse negócio de todo mundo querer desfilar na segunda-feira. Ninguém queria sair no domingo porque é aquele velho ditado, a última imagem é a que fica", afirma.

Jorge explica que, até então, o julgador fazia anotações no primeiro dia e só dava a nota original na hora de ir embora, 7h, 8h, e o envelope era lacrado no último dia de desfile. "Então, as escolas que se apresentavam por último sempre levavam vantagem na hora do resultado", opina.

"Como agora chegaram os três dias de desfile, o desfile vai ser comparativo no dia, não mais no geral. Ele não vai mais ficar com a nota final já na quarta-feira de cinzas. Isso é um momento novo, são mudanças que vem para valorizar esse espetáculo", diz ele, que comemora o sucesso na venda dos ingressos antecipados para o Carnaval, que esse ano cairá na primeira semana de março, na Sapucaí.

"Não tem mais essa coisa de 'será que vai encher?'. Não existe mais. O Carnaval é um dos maiores produtos que nós temos de lazer e entretenimento na cidade do Rio de Janeiro. Embora tenhamos outros dias, o Grupo Especial é a elite, vai ser um grande espetáculo, não tenho a menor dúvida disso", opina.

Carreira

O apresentador começou na extinta Rádio Tupi com o "Samba de Primeira". No Carnaval do Rio, passou por vários cargos na Liga. "Comecei como locutor na Avenida, ainda nem sonhava em ter Sapucaí ainda, era na Presidente Vargas, na Avenida Presidente Antônio Carlos. Depois, o doutor Castor [de Andrade] me chamou para ser assessor dele. Ele foi o primeiro presidente da Liga há 40 anos", conta.

De lá para cá, Perlingeiro foi assessor, diretor artístico, coordenador de desfile e apresentador da apuração. "Cheguei a presidência há três anos, passei para o Gabriel ano passado e passei agora para Grande Benemérito da casa, isso me orgulha muito. Tenho pela Liga, um carinho, uma paixão muito grande até porque sei o quanto ela foi e é importante pro Carnaval", conclui.