Atrizes de ’Garota do Momento’, Maria Eduarda de Carvalho e Maria Flor se beijamReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 22/01/2025 09:03

Rio - Maria Eduarda de Carvalho compartilhou no Instagram, nesta terça-feira (21), um vídeo dando um beijo em Maria Flor. As atrizes, ambas de 41 anos, que integram o elenco da novela das 18h da TV Globo, "Garota do Momento", protagonizaram o momento descontraído em uma piscina.

"E se Anita e Teresa fossem um casal de 'Garota do Momento'?", escreveu Maria Eduarda na legenda da publicação. No registro, as atrizes aparecem se divertindo em uma boia de flamingo. A ruiva, então, sugere o selinho na colega de elenco.No folhetim de Alessandra Poggi, Maria Eduarda interpreta Teresa. Ela é casada com Alfredo Honório (Eduardo Sterblitch) e sofre de Transtorno Obsessivo Compulsivo – caracterizado por uma mania de excessiva de limpeza e arrumação. Já Maria Flor vive Anita, uma uma mulher que ama os filhos e sofre nas mãos do marido machista, Nelson (Felipe Abib). Apesar de tentarem negar os sentimentos, ela e o apresentador acabam se apaixonando e iniciam um romance.A publicação repercutiu e os 'noveleiros' gostaram da sugestão do novo casal. "Alfredo, você sabe que perdeu", disse uma internauta, aos risos. "Minhas preferidas da novela! Amo", declarou outra pessoa. "No meu mundinho, são um casal! Minhas mães", expressou um terceiro usuário das redes sociais.