Filhas de Virginia Fonseca chamam atenção ao exibir mochilas no primeiro dia de aulaReprodução / Instagram

Publicado 22/01/2025 12:47 | Atualizado 22/01/2025 13:00

Rio - Virginia Fonseca encantou os seguidores ao compartilhar as filhas, Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 2, no primeiro dia de aula. As pequenas apareceram radiantes, uniformizadas e prontas para iniciar o ano letivo.



A publicação no Instagram mostrou Maria Alice com um laço nos cabelos e uma mochila temática do Homem-Aranha, enquanto Maria Flor escolheu uma mochila da Minnie para acompanhar a nova rotina escolar. "Bonitinhas demais! Que Deus abençoe sempre, e que a felicidade de hoje dure o ano todo", escreveu Virginia na legenda da postagem.



Nos comentários, os fãs destacaram o cuidado da influenciadora em respeitar as preferências das meninas. "Amo que a personalidade das duas é totalmente diferente", observou uma seguidora. "Meu coração não aguenta com tanta fofura", comentou outra. "Eu acho lindo a Virgínia respeitar a personalidade de cada uma das Marias, até porque criança tem que ser criança", elogiou outro internauta.