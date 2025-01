Jade Picon e Agatha Moreira aproveitam altas temperaturas jogando vôlei em praia do Rio

Rio - Jade Picon, de 23 anos, e Agatha Moreira, de 33, aproveitaram as altas temperaturas do verão carioca para manter a rotina de exercícios. As atrizes foram clicadas enquanto jogavam vôlei na Praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, na manhã desta quarta-feira (22).

A atriz e influenciadora optou por vestir um biquíni branco, exibindo o abdômen definido. Ela também usou óculos escuros para se proteger dos raios solares durante o futvôlei. Além disso, deitou nas areias para descansar e recuperar o fôlego.

Já a intérprete de Luma da novela das 21h da TV Globo, "Mania de Você", fez saques e lançamentos em outra partida. A atriz costuma manter o esporte em sua rotina. Em outros momentos, ela esteve acompanhada do namorado, o ator Rodrigo Simas

