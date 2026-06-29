Virgínia, irmã de Rita Lee, prestigia Lilia Cabral em espetáculo - Reprodução do Instagram

Virgínia, irmã de Rita Lee, prestigia Lilia Cabral em espetáculoReprodução do Instagram

Publicado 29/06/2026 10:19 | Atualizado 29/06/2026 10:22

Rio - Irmã de Rita Lee, Virgínia prestigiou a peça "Rita Lee - Balada da Louca", baseada na segunda autobiografia da cantora, no Teatro FAAP, em São Paulo, neste domingo (28). Ela foi recebida por Lilia Cabral, protagonista do espetáculo, no camarim e ganhou um abraço afetuoso da artista.

Um registro do momento foi publicado por Guilherme Samora, idealizador e autor da produção, no Instagram Stories. "Que encontro lindo", escreveu.

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