Virgínia, irmã de Rita Lee, prestigia Lilia Cabral em espetáculoReprodução do Instagram

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Isabelle Rosa
Rio - Irmã de Rita Lee, Virgínia prestigiou a peça "Rita Lee - Balada da Louca", baseada na segunda autobiografia da cantora, no Teatro FAAP, em São Paulo, neste domingo (28). Ela foi recebida por Lilia Cabral, protagonista do espetáculo, no camarim e ganhou um abraço afetuoso da artista. 
Um registro do momento foi publicado por Guilherme Samora, idealizador e autor da produção, no Instagram Stories. "Que encontro lindo", escreveu. 
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Virgínia, irmã de Rita Lee, prestigia Lilia Cabral em espetáculo - Reprodução do Instagram
Virgínia, irmã de Rita Lee, prestigia Lilia Cabral em espetáculo - Reprodução do Instagram
No fim do mês passado, Roberto de Carvalho, viúvo de Rita, recebeu o carinho do elenco da obra no fim da apresentação. Emocionados, ele e Lilia se abraçaram no palco e foram ovacionados pela plateia. João e Antônio Lee, filhos da rainha do rock brasileiro, que morreu aos 75 anos, em 2023, em decorrência de um câncer de pulmão, acompanharam tudo de pertinho. 