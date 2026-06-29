MC Gorila passou por cirurgia após descoberta de um câncer - Reprodução/Instagram

MC Gorila passou por cirurgia após descoberta de um câncer Reprodução/Instagram

Publicado 29/06/2026 10:27

"Deus te abençoe sempre, boa recuperação!", comentou Jojo Todynho. "Força irmão, orando por sua recuperação", disse Dudu Nobre. "Que a benção do Senhor esteja contigo", desejou MC Koringa. "Melhoras irmão", afirmou Vitão. "Deus é contigo mano, muita força. Se cuida", declarou MC GW. "Que você se recupere o mais rápido possível irmão... Estamos daqui em orações", falou MC Créu.

Em nota publicada no Instagram, neste sábado (28), a equipe de MC Gorila informou que o processo de recuperação do cantor tem "evoluído de forma positiva". "O MC Gorila segue determinado e confiante em seu processo de recuperação e, em breve, gradativamente retornará às suas atividades e aos palcos, fazendo aquilo que mais ama: levar sua música e sua energia ao público".

"Pedimos a compreensão de todos durante este momento e reforçamos que qualquer atualização oficial será divulgada exclusivamente pelos canais da equipe. Agradecemos o carinho, a confiança e as orações de todos", concluiu o comunicado.