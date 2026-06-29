MC Gorila passou por cirurgia após descoberta de um câncer Reprodução/Instagram
MC Gorila recebe apoio de famosos após diagnóstico de câncer
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