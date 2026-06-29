Empresários de Paula Fernandes são acusados de barrar show de cantor - Reprodução / Instagram

Empresários de Paula Fernandes são acusados de barrar show de cantorReprodução / Instagram

Publicado 29/06/2026 12:02 | Atualizado 29/06/2026 14:33

Rio - O cantor Ranniery Gomes usou as redes sociais para denunciar que foi impedido de se apresentar em um evento de São João realizado em Serra Redonda, na Paraíba. Em um vídeo publicado no Instagram, o artista afirmou que a decisão partiu dos empresários de Paula Fernandes, que também fazia parte da programação da festa. Segundo ele, a equipe da cantora teria condicionado a apresentação dela à ausência de outros artistas no palco antes de seu show.



"Nota de repúdio Infelizmente, os empresários da cantora Paula Fernandes impediram meu show aqui em Serra Redonda/PB. Falaram bem claro a produção local: 'Se subir algum artista antes dela, ela vai embora e não canta'", escreveu Ranniery.



Na sequência, o cantor detalhou a situação e disse que sua apresentação estava prevista para começar às 21h. Ele contou que sua banda chegou ao local duas horas antes, mas enfrentou dificuldades por causa da montagem da estrutura da atração principal.



"Meu horário estava definido para entrar 21:00, minha banda chegou de 19h, a produção dela ainda estava montando e passando som, inclusive super gente boa, tentaram ajudar o máximo para catarmos pelo menos meia hora de show antes dela, mas a ordem foi lá de cima", afirmou.



Ranniery também relatou que tentou conversar com o empresário de Paula Fernandes para resolver o impasse, mas alegou que não conseguiu avançar na conversa. "Quando saio do hotel e chego às 20h, estava a confusão. Até falei no telefone com o empresário dela, mas ele desligou na minha cara. Falta de respeito total", declarou.



No desabafo, o cantor questionou a postura atribuída à equipe da sertaneja e fez um apelo por respeito aos artistas da região. "Agora eu pergunto a vocês: o nordeste precisa de uma artista dessa nos nossos eventos? Me digam, todos são iguais e merecem o mínimo de respeito. Respeitem meu nordeste . Fico triste, mas Deus sabe tudo!", concluiu.



Paula Fernandes nega acusação

Paula Fernandes se pronunciou sobre o caso na madrugada de domingo (28), por meio das redes sociais. A cantora afirmou que soube da situação somente depois de deixar o palco em Serra Redonda, na Paraíba, e negou que sua equipe tenha impedido a apresentação de Ranniery Gomes.



“Eu acabei de descer do palco de Serra Redonda, Paraíba, e fiquei sabendo de uma coisa superchata. Isso chegou ao meu conhecimento agora, quando eu estava indo para o hotel, que o Ranniery Gomes foi impedido de cantar antes do meu show”, declarou.



A sertaneja disse que sua apresentação estava marcada para as 23h e que, no horário em que Ranniery deveria cantar, ela realizava atendimento. “O meu show estava previsto para as 11 horas da noite e a gente estava fazendo atendimento no período que era para ele estar cantando”, explicou.



Na sequência, Paula negou a versão de que seus empresários teriam barrado o artista. “Eu não sei o que aconteceu, porque isso só chegou ao meu conhecimento agora. Fiquei supertriste em saber que ele não realizou seu show. E estão dizendo que foram os meus empresários que impediram ele de cantar. Isso não existe. Com certeza tem boi na linha. Tem boi na linha”, afirmou.



Por fim, a cantora repudiou a acusação e defendeu sua equipe. “Então, fica aqui a minha nota de repúdio a quem inventou essa história, porque eu tenho certeza de que os meus empresários e toda a minha equipe jamais fariam e teriam uma atitude dessa com um companheiro de estrada”, concluiu.