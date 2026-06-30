Faustão acompanhou o jogo do Brasil ao lado do genro, Julinho Casares - Reprodução / Instagram

Faustão acompanhou o jogo do Brasil ao lado do genro, Julinho CasaresReprodução / Instagram

Publicado 30/06/2026 09:19 | Atualizado 30/06/2026 09:21

Rio - Fausto Silva acompanhou a vitória do Brasil contra o Japão, nesta segunda-feira (29), em um momento em família. O apresentador assistiu à partida ao lado do genro, Julinho Casares, marido da cantora Lara Silva, filha de Faustão. O criador de conteúdo e ativista animal compartilhou um registro do encontro nas redes sociais e celebrou o resultado da Seleção Brasileira.



"Vitória em boa companhia! Vamo Brasil!", escreveu Julinho ao publicar a foto ao lado do apresentador no Instagram.



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A imagem repercutiu entre familiares e amigos do casal. Nos comentários, João Silva, filho de Faustão e cunhado de Julinho, deixou emojis de coração. Adriane Galisteu também reagiu à publicação e interagiu com o registro.



Longe da televisão desde 2023, Faustão tem vivido um período mais reservado, com aparições pontuais em registros de familiares e amigos. Nos últimos anos, o apresentador passou por procedimentos delicados de saúde e segue sob acompanhamento médico. Ele foi submetido a um transplante de coração em 2023 e a um transplante de rim em 2024.



Em maio deste ano, o comunicador ficou internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para a retirada de uma sonda gástrica. O procedimento já estava previsto pela equipe médica responsável por seu acompanhamento.



No último domingo (28), Faustão também apareceu em fotos e vídeos publicados por convidados durante a comemoração do aniversário da mulher, Luciana Cardoso. A jornalista reuniu amigos e familiares em uma celebração intimista, e o apresentador surgiu sorridente ao lado da família.

