Chega ao fim o relacionamento de Victória Villarim e Ivan Moniz - Reprodução do Instagram

Chega ao fim o relacionamento de Victória Villarim e Ivan MonizReprodução do Instagram

Publicado 30/06/2026 08:04

Rio - Victória Villarim está solteira! A ex-participante de "A Fazenda 12", da Record, usou o Instagram, nesta segunda-feira (29), para anunciar o término do casamento com o empresário Ivan Moniz. Ela explicou que a decisão foi "bem pensada" e amigável. Os dois estavam juntos há quase cinco anos.

"Seguidores, colegas e fãs, venho, por meio desta mensagem, comunicar algo muito importante. Muita gente acompanha a minha história com o Ivan e, por respeito e carinho a cada um de vocês, achamos que era o momento de compartilhar isso. Eu e o Ivan nos separamos", afirmou.

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"Essa não foi uma decisão impulsiva. Foi uma decisão muito bem pensada, tomada com muito diálogo, respeito e carinho. Com o tempo, percebemos que nossos projetos de vida, nossos objetivos e nossos caminhos estavam seguindo direções diferentes. Entendemos que o mais maduro e saudável era encerrar esse ciclo da melhor forma possível", continuou.

A ex-assistente de palco do "Hora do Faro" esclareceu que o fim do relacionamento ocorreu de maneira amigável e que o respeito entre eles prevalecerá. "Não houve briga, não houve falta de respeito. Muito pelo contrário. Hoje continuamos amigos, sócios, nos admiramos e temos um enorme carinho um pelo outro. O amor e o respeito continuam existindo, mas de uma forma diferente, não mais como homem e mulher".

Por fim, ela mencionou os aprendizados com a união e agradeceu o carinho dos admiradores. "Somos muito gratos por tudo o que vivemos juntos. Foram anos de aprendizado, parceria e muitos momentos felizes que sempre vão fazer parte da nossa história. Queremos agradecer também a vocês, que sempre torceram pela gente, vibraram com as nossas conquistas e nos acompanharam durante todo esse tempo. A vida é feita de ciclos. Alguns começam, outros terminam. E tudo bem. Seguimos com muito respeito, desejando o melhor um para o outro e com o coração em paz."