Rebeca Andrade se manifesta pela primeira vez após morte do pai - Reprodução / Instagram

Rebeca Andrade se manifesta pela primeira vez após morte do pai Reprodução / Instagram

Publicado 30/06/2026 08:42 | Atualizado 30/06/2026 08:42

Rio - Rebeca Andrade, de 27 anos, se pronunciou pela primeira vez após a morte do pai, Ricardo Andrade, confirmada no último domingo (28) . A ginasta publicou uma mensagem discreta nas redes sociais, nesta segunda-feira (29), e agradeceu o apoio recebido dos fãs neste momento delicado.

"Eu e minha família agradecemos, de coração, a todos pelas mensagens, pelo carinho e pelas orações", escreveu a medalhista olímpica, sem dar detalhes sobre a despedida do pai.

A morte de Ricardo foi confirmada após uma publicação feita por Elisama, irmã da atleta. Ao longo da vida, Rebeca viveu uma relação marcada por um período de afastamento do pai durante a infância. Na época, os cuidados da ginasta ficaram sob responsabilidade da mãe, Dona Rosa, que criou os filhos por anos. Apesar da distância, a atleta já falou publicamente com carinho sobre Ricardo e sobre a aproximação entre os dois.

Em participação no "Faustão na Band", em 2024, Rebeca comentou a relação com o pai e explicou por que costuma citar mais a mãe e os irmãos ao falar sobre o início da carreira no esporte.

"O meu pai é meu pai e nunca vai deixar de ser meu pai. Eu amo muito ele, tenho um carinho enorme e lembranças muito boas. Meu pai não acompanhou tanto essa parte do esporte porque ele não estava tão próximo. É por isso que eu falo mais da minha mãe e dos meus irmãos. Eles acompanharam mais o meu começo", afirmou na ocasião.

Na mesma entrevista, a ginasta também refletiu sobre a história da família e a forma como lida com o passado. "Eu agradeço muito pelos pais que eu tenho. Mesmo com as dificuldades que tivemos, com a questão deles, ficando distantes. Mas faz parte. Eu sou uma pessoa feliz, saudável, resolvida, com muita gente que me ama. É o que desejo para as pessoas também", disse.

Ricardo Andrade também participou do programa e reconheceu que Dona Rosa assumiu a criação dos filhos. Mesmo distante da rotina esportiva de Rebeca no começo da trajetória dela, ele se declarou à atleta. "O que eu posso dizer sobre a Rebeca é que não sou só o pai dela, mas também fã número um", declarou.

"Lembro dela quando pequena, quando começou na ginástica. Ela se dedicou muito e quebrou muitas barreiras. E agora ajuda muito essas meninas aqui do Vila Fátima (bairro onde morou) a ver que também podem, como a Rebeca, vencer", completou Ricardo, na época.