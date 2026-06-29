Rebeca Andrade perdeu o pai neste fim de semana - AFP e Reprodução

Rebeca Andrade perdeu o pai neste fim de semanaAFP e Reprodução

Publicado 29/06/2026 13:17 | Atualizado 29/06/2026 22:06

Rio - Faleceu neste fim de semana Ricardo Andrade, pai da ginasta Rebeca Andrade, aos 56 anos. A morte foi anunciada pela irmã da atleta, nos stories do Instagram. Além disso, através da sua assessoria, a própria medalhista olímpica confirmou o ocorrido, mas a causa do falecimento não foi informada.

"Eu e minha família agradecemos, de coração, a todos pelas mensagens, pelo carinho e pelas orações", afirmou a ginasta.



Segundo entrevistas, a relação da ginasta com seu pai foi distante. Ricardo Andrade deixou a casa da família quando Rebeca ainda era criança e delegou os cuidados dos oito filhos à mulher, Dona Rosa Santos. Por isso, ele não acompanhou de perto a infância da filha e seu crescimento no esporte.

Porém, apesar do afastamento, a medalhista olímpica sempre falou do pai com carinho, indicando uma reconciliação ao longo dos anos. Da mesma forma, quando teve a oportunidade, ele também fez questão de demonstrar seu afeto publicamente.

Procurada pelos portais, após a confirmação do ocorrido, a atleta brasileira não quis entrar em detalhes sobre a perda. Sua assessoria afirmou que ela preferia viver o momento de luto na esfera pessoal, entre familiares e amigos.

A informação do falecimento foi dada inicialmente pela irmã de Rebeca, Elisama Andrade, nos stories do seu Instagram pessoal, com o texto "Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Descansa em paz, pai". Veja o post:

Nos stories, irmã de Rebeca Andrade lamenta morte do pai Reprodução / Instagram @elisamodeel

*Sob supervisão de Gabriel Salotti