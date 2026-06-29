Rebeca Andrade perdeu o pai neste fim de semanaAFP e Reprodução
Morre o pai da ginasta Rebeca Andrade, aos 56 anos
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