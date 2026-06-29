Rebeca Andrade perdeu o pai neste fim de semanaAFP e Reprodução

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João Vitor Cravo
Rio - Faleceu neste fim de semana Ricardo Andrade, pai da ginasta Rebeca Andrade, aos 56 anos. A morte foi anunciada pela irmã da atleta, nos stories do Instagram. Além disso, através da sua assessoria, a própria medalhista olímpica confirmou o ocorrido, mas a causa do falecimento não foi informada.
"Eu e minha família agradecemos, de coração, a todos pelas mensagens, pelo carinho e pelas orações", afirmou a ginasta.
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Segundo entrevistas, a relação da ginasta com seu pai foi distante. Ricardo Andrade deixou a casa da família quando Rebeca ainda era criança e delegou os cuidados dos oito filhos à mulher, Dona Rosa Santos. Por isso, ele não acompanhou de perto a infância da filha e seu crescimento no esporte. 
Porém, apesar do afastamento, a medalhista olímpica sempre falou do pai com carinho, indicando uma reconciliação ao longo dos anos. Da mesma forma, quando teve a oportunidade, ele também fez questão de demonstrar seu afeto publicamente.
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Procurada pelos portais, após a confirmação do ocorrido, a atleta brasileira não quis entrar em detalhes sobre a perda. Sua assessoria afirmou que ela preferia viver o momento de luto na esfera pessoal, entre familiares e amigos.
A informação do falecimento foi dada inicialmente pela irmã de Rebeca, Elisama Andrade, nos stories do seu Instagram pessoal, com o texto "Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Descansa em paz, pai". Veja o post:
Nos stories, irmã de Rebeca Andrade lamenta morte do pai - Reprodução / Instagram @elisamodeel
Nos stories, irmã de Rebeca Andrade lamenta morte do paiReprodução / Instagram @elisamodeel
*Sob supervisão de Gabriel Salotti
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Rebeca Andrade perdeu o pai neste fim de semana
Nos stories, irmã de Rebeca Andrade lamenta morte do pai