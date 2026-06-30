Ruby Rose sofreu um acidente doméstico e teve diversas fraturas nas costelas - Reprodução / Instagram

Ruby Rose sofreu um acidente doméstico e teve diversas fraturas nas costelasReprodução / Instagram

Publicado 30/06/2026 11:03

Rio - Ruby Rose, de 40 anos, assustou os seguidores ao revelar que sofreu um acidente doméstico e fraturou diversas costelas. A atriz australiana, conhecida por interpretar Kate Kane em "Batwoman" e Stella Carlin em "Orange Is the New Black", compartilhou, nesta terça-feira (30), um vídeo do momento da queda na piscina de casa e contou que precisou ser levada ao hospital.



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Nas imagens publicadas nos Stories do Instagram, Ruby aparece limpando o fundo da piscina quando escorrega e bate com a lateral do corpo na borda antes de cair. Ela, então, começa a se movimentar para sair da água.Ao mostrar o vídeo, a atriz fez um desabafo bem humorado sobre as consequências do acidente. "Essa é a sua garota! Descansem em paz, minhas costelas e o resto do meu verão. Elas estão quebradas, múltiplas fraturas", escreveu. Em seguida, contou que foi levada para atendimento médico. "Direto para o hospital."Ruby Rose não deu detalhes sobre a gravidade das lesões nem informou quanto tempo deverá ficar afastada das atividades.A australiana ganhou projeção internacional ao integrar o elenco da terceira temporada de "Orange Is the New Black", da Netflix, e mais tarde protagonizou a série "Batwoman", vivendo a heroína Kate Kane. No cinema, também participou de produções como "John Wick: Capítulo 2", "Resident Evil: O Capítulo Final", "A Escolha Perfeita 3" e "Megatubarão".