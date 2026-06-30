Ruby Rose sofreu um acidente doméstico e teve diversas fraturas nas costelasReprodução / Instagram
Nas imagens publicadas nos Stories do Instagram, Ruby aparece limpando o fundo da piscina quando escorrega e bate com a lateral do corpo na borda antes de cair. Ela, então, começa a se movimentar para sair da água.
Ao mostrar o vídeo, a atriz fez um desabafo bem humorado sobre as consequências do acidente. "Essa é a sua garota! Descansem em paz, minhas costelas e o resto do meu verão. Elas estão quebradas, múltiplas fraturas", escreveu. Em seguida, contou que foi levada para atendimento médico. "Direto para o hospital."
Ruby Rose não deu detalhes sobre a gravidade das lesões nem informou quanto tempo deverá ficar afastada das atividades.
A australiana ganhou projeção internacional ao integrar o elenco da terceira temporada de "Orange Is the New Black", da Netflix, e mais tarde protagonizou a série "Batwoman", vivendo a heroína Kate Kane. No cinema, também participou de produções como "John Wick: Capítulo 2", "Resident Evil: O Capítulo Final", "A Escolha Perfeita 3" e "Megatubarão".
Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa