Paolla Oliveira deixou as pernas à mostra em look com fenda Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Paolla Oliveira, de 44 anos, compartilhou uma série de fotos do novo ensaio nesta quarta-feira (15) e recebeu diversos elogios dos seguidores. A atriz surgiu usando um vestido branco de gola alta com fenda que deixou as pernas à mostra.
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Paolla Oliveira publicou cliques de novo ensaio - Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira deixou as pernas à mostra em look com fenda - Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira - Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira ganhou elogios em fotos com vestido branco - Reprodução/Instagram
Os fãs da artista não economizaram nos comentários. "A mais linda que existe", afirmou um perfil. "Eu não tenho estruturas pra esse monumento de mulher", disse outro. "Uau, que linda!!! Maravilhosa é ela", declarou um terceiro. 
Recentemente, Paolla Oliveira esteve na China para o lançamento de filme "Herança de Narcisa" na Mostra Focus Brasil, que aconteceu no Festival Internacional de Cinema de Xangai.
A história acompanha o retorno de Ana à casa onde cresceu após a morte de sua mãe, a ex-vedete Narcisa. Junto do irmão, ela mergulha em uma jornada marcada por traumas familiares, segredos do passado e manifestações sobrenaturais. 