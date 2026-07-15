Paolla Oliveira deixou as pernas à mostra em look com fenda - Reprodução/Instagram

Paolla Oliveira deixou as pernas à mostra em look com fenda Reprodução/Instagram

Publicado 15/07/2026 20:04

Rio - Paolla Oliveira, de 44 anos, compartilhou uma série de fotos do novo ensaio nesta quarta-feira (15) e recebeu diversos elogios dos seguidores. A atriz surgiu usando um vestido branco de gola alta com fenda que deixou as pernas à mostra.

fotogaleria

Os fãs da artista não economizaram nos comentários. "A mais linda que existe", afirmou um perfil. "Eu não tenho estruturas pra esse monumento de mulher", disse outro. "Uau, que linda!!! Maravilhosa é ela", declarou um terceiro.

A história acompanha o retorno de Ana à casa onde cresceu após a morte de sua mãe, a ex-vedete Narcisa. Junto do irmão, ela mergulha em uma jornada marcada por traumas familiares, segredos do passado e manifestações sobrenaturais.