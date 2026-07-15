Nathalia Valente chorou ao rebater críticas por missão humanitária - Reprodução/Instagram

Nathalia Valente chorou ao rebater críticas por missão humanitária Reprodução/Instagram

Publicado 15/07/2026 16:54

Rio - Nathalia Valente se manifestou nesta quarta-feira (15) após ser alvo de comentários negativos pela missão humanitária em Angola, na África. A ex-integrante de "A Fazenda 15", da Record, foi detonada por compartilhar fotos de crianças em situação de vulnerabilidade.

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"Todo mundo tinha que vir aqui um dia. Todo mundo tinha que ver o que a gente vê, sabe? O trabalho que a Zuzu [For Africa, ONG] faz aqui, gente… é muito importante", disse nos Stories.

A influenciadora chorou enquanto falava sobre a exposição nas redes sociais da ação humanitária. "Quem fica em casa julgando, tinha que vir aqui. Tinha que sentir o que a gente sente quando vê a criancinha desse tamanhinho assim, desesperada para comer. Por isso que a gente vem e fica pedindo o tempo inteiro doação, doação… Porque precisa!", afirmou.