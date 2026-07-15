Anitta - Brazil News

Anitta Brazil News

Publicado 15/07/2026 12:27

Rio - Anitta anunciou nesta quarta-feira (15) que a segunda parte de "Equilivrium" chega às plataformas digitais no dia 23 de julho, às 21h. O novo volume dá sequência ao projeto mais pessoal e espiritualizado da carreira da cantora.

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A artista revelou a data nas redes sociais por meio de um vídeo no qual aparece vestida de branco, com um chapéu de palha, diante de um mural inspirado em cartas de tarô. Entre as ilustrações, fãs identificaram referências a diferentes momentos de sua trajetória, como a capa de "Girl From Rio", o clipe de "Vai Malandra" e sua apresentação no VMA.Lançada em abril, a primeira parte de "Equilivrium" conta com 15 faixas e mistura ritmos como funk, samba, MPB e afrobeat. O disco também reúne participações de artistas como Liniker, Luedji Luna e Rincon Sapiência.O trabalho nasceu após um período de pausa e reavaliação pessoal, iniciado por Anitta em 2022. A maior parte das músicas foi gravada na casa da cantora, no Rio de Janeiro."Fiz esse álbum pensando em mim e nos meus fãs, no meu público que gosta de ver eu trazendo novas provocações", garante. "Eu não trabalho pensando no público conservador. Eles não estão interessados em mim, só se for pra ganhar engajamento, pra falar mal, pra ganhar alguma vantagem nesse sentido".Em agosto, Anitta levará o projeto aos palcos com uma turnê de formato intimista. Porto Alegre, São Paulo, Fortaleza, Niterói e Salvador estão entre as cidades previstas no roteiro.A cantora optou por espaços menores por considerar que o repertório exige uma atmosfera mais introspectiva. Ela também avisou que os grandes sucessos de outras fases da carreira não farão parte das apresentações.