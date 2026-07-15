Em vídeo, Kaique Cerveny brincou com gastos do casamento com Juliette Freire - Reprodução / Instagram

Em vídeo, Kaique Cerveny brincou com gastos do casamento com Juliette FreireReprodução / Instagram

Publicado 15/07/2026 13:37 | Atualizado 15/07/2026 13:47

Rio - Kaique Cerveny, de 28 anos, comentou os preparativos para o casamento com Juliette. Em story publicado no Instagram, o atleta brincou com os custos da cerimônia e confessou que começou a se preocupar depois de fazer as primeiras contas.

Kaique Cerveny ironizando os custos do casamento com Juliette:



"Esse negócio de casar é uma maravilha, só até o momento que você começa a fazer conta!". pic.twitter.com/gthQC8CTta — poponze (@poponze) July 15, 2026

"Olha só, vou te falar uma coisa. Esse negócio de casar é uma maravilha, só até o momento que você começa a fazer conta. A gente está só pensando assim no kit de padrinhos e madrinhas. Só!", disse.



Diante da surpresa com os gastos, Kaique brincou: "Vamos parar tudo? Vamos parar tudo e vamos fazer uma viagem bem linda, amor? Até lá (o casamento) eu vou ficar com meio cabelo branco, meio cabelo loiro."



Juliette, porém, não concordou com a proposta. "Mas deixa eu te falar... isso é só uma vez na vida, cara. Viagem a gente pode fazer várias vezes", respondeu.



Bem-humorado, Kaique ainda insistiu na ideia. "É verdade... casar também, a gente pode casar e renovar, e renovar, e renovar." A cantora encerrou a conversa em tom de brincadeira: "Não vai ter a mesma graça."



Juliette e o atleta Kaique Cerveny ficaram noivos no final de 2024 e oficializarão a união no segundo semestre de 2026, em Recife (PE).



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa