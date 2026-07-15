Em vídeo, Kaique Cerveny brincou com gastos do casamento com Juliette FreireReprodução / Instagram
Kaique Cerveny ironizando os custos do casamento com Juliette:— poponze (@poponze) July 15, 2026
"Esse negócio de casar é uma maravilha, só até o momento que você começa a fazer conta!". pic.twitter.com/gthQC8CTta
Diante da surpresa com os gastos, Kaique brincou: "Vamos parar tudo? Vamos parar tudo e vamos fazer uma viagem bem linda, amor? Até lá (o casamento) eu vou ficar com meio cabelo branco, meio cabelo loiro."
Juliette, porém, não concordou com a proposta. "Mas deixa eu te falar... isso é só uma vez na vida, cara. Viagem a gente pode fazer várias vezes", respondeu.
Bem-humorado, Kaique ainda insistiu na ideia. "É verdade... casar também, a gente pode casar e renovar, e renovar, e renovar." A cantora encerrou a conversa em tom de brincadeira: "Não vai ter a mesma graça."
Juliette e o atleta Kaique Cerveny ficaram noivos no final de 2024 e oficializarão a união no segundo semestre de 2026, em Recife (PE).
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa