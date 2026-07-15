Em vídeo, Kaique Cerveny brincou com gastos do casamento com Juliette FreireReprodução / Instagram

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Carolina Irigoyen
Rio - Kaique Cerveny, de 28 anos, comentou os preparativos para o casamento com Juliette. Em story publicado no Instagram, o atleta brincou com os custos da cerimônia e confessou que começou a se preocupar depois de fazer as primeiras contas.
"Olha só, vou te falar uma coisa. Esse negócio de casar é uma maravilha, só até o momento que você começa a fazer conta. A gente está só pensando assim no kit de padrinhos e madrinhas. Só!", disse.

Diante da surpresa com os gastos, Kaique brincou: "Vamos parar tudo? Vamos parar tudo e vamos fazer uma viagem bem linda, amor? Até lá (o casamento) eu vou ficar com meio cabelo branco, meio cabelo loiro."

Juliette, porém, não concordou com a proposta. "Mas deixa eu te falar... isso é só uma vez na vida, cara. Viagem a gente pode fazer várias vezes", respondeu.

Bem-humorado, Kaique ainda insistiu na ideia. "É verdade... casar também, a gente pode casar e renovar, e renovar, e renovar." A cantora encerrou a conversa em tom de brincadeira: "Não vai ter a mesma graça."

Juliette e o atleta Kaique Cerveny ficaram noivos no final de 2024 e oficializarão a união no segundo semestre de 2026, em Recife (PE).

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa
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Em vídeo, Kaique Cerveny brincou com gastos do casamento com Juliette Freire
Em vídeo, Kaique Cerveny brincou com gastos do casamento com Juliette Freire