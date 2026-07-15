Juliana Paes, Mel Maia e André LamogliaReprodução do Instagram

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Isabelle Rosa
Rio - Juliana Paes surgiu toda sorridente ao lado de Mel Maia e André Lamoglia em cliques publicados no Instagram Stories, nesta terça-feira (14). Os cliques foram feitos nos bastidores da série "Os Donos do Jogo", sucesso na Netflix. 
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Juliana Paes, Mel Maia e André Lamoglia - Reprodução do Instagram
Juliana Paes, Mel Maia e André Lamoglia - Reprodução do Instagram
"Estamos à todo vapor", escreveu Juliana, que interpreta Leila Fernandez na produção, na legenda de uma das imagens. A personagem é mulher de Galego Fernandez (Chico Diaz), um bicheiro poderoso. 
Inspirada no universo da contravenção carioca, a trama aborda a história de quatro famílias rivais: Moraes, Guerra, Fernandez e Saad. A primeira temporada da série integrou Top 10 nacional da Netflix, além de alcançar o primeiro lugar no ranking global de séries de língua não inglesa mais assistidas. 
No fim da primeira temporada, Profeta (André Lamoglia), que se casa com Mirna (Mel Maia), descobre que é filho biológico de Leila.
Recentemente, o parte do elenco da série se reuniu na quadra da Acadêmicos da Rocinha, na Zona Sul do Rio, para uma leitura de roteiro, seguida de uma confraternização com samba e feijoada. Juliana, Mel, André, Bruno Mazzeo, Adriano Garib, Chico Diaz, Dandara Mariana, Giullia Buscaccio, Henrique Barreira, Pedro Lamin, Ruan Aguiar e Stepan Nercessian estiveram presentes. 