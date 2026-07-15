Juliana Paes, Mel Maia e André Lamoglia - Reprodução do Instagram

Juliana Paes, Mel Maia e André LamogliaReprodução do Instagram

Publicado 15/07/2026 09:51

Rio - Juliana Paes surgiu toda sorridente ao lado de Mel Maia e André Lamoglia em cliques publicados no Instagram Stories, nesta terça-feira (14). Os cliques foram feitos nos bastidores da série "Os Donos do Jogo" , sucesso na Netflix.

fotogaleria

"Estamos à todo vapor", escreveu Juliana, que interpreta Leila Fernandez na produção, na legenda de uma das imagens. A personagem é mulher de Galego Fernandez (Chico Diaz), um bicheiro poderoso.

Inspirada no universo da contravenção carioca, a trama aborda a história de quatro famílias rivais: Moraes, Guerra, Fernandez e Saad. A primeira temporada da série integrou Top 10 nacional da Netflix, além de alcançar o primeiro lugar no ranking global de séries de língua não inglesa mais assistidas.

No fim da primeira temporada, Profeta (André Lamoglia), que se casa com Mirna (Mel Maia), descobre que é filho biológico de Leila.