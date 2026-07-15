Poliana, companheira de Leonardo, contou aos seguidores que não gostou muito do cantor ter aprendido a usar 'pix' sozinho - Reprodução / Instagram

Poliana, companheira de Leonardo, contou aos seguidores que não gostou muito do cantor ter aprendido a usar 'pix' sozinhoReprodução / Instagram

Publicado 15/07/2026 10:12 | Atualizado 15/07/2026 12:16





Ao voltar de uma viagem de pesca com os amigos, o sertanejo foi questionado pela esposa sobre a experiência. Bem-humorado, respondeu: "Tô gostando não. Dá muito trabalho esse trem. Vou deletar ele", disse, aos risos.



Na ocasião, a influenciadora revelou que evitava ensiná-lo a usar a ferramenta por já conhecer o jeito impulsivo do cantor.

Rio - Dias depois de virar assunto por finalmente aprender a fazer Pix, Leonardo já anunciou que pretende abandonar a ferramenta. Em um vídeo compartilhado por Poliana Rocha nas redes sociais, o cantor brincou com a dificuldade para usar o sistema de pagamentos e afirmou que não pretende continuar fazendo transferências.Ao voltar de uma viagem de pesca com os amigos, o sertanejo foi questionado pela esposa sobre a experiência. Bem-humorado, respondeu: "Tô gostando não. Dá muito trabalho esse trem. Vou deletar ele", disse, aos risos. A brincadeira faz referência ao vídeo publicado por Poliana no último domingo (12), quando ela contou, divertindo os seguidores, que o marido havia aprendido a fazer Pix. Na ocasião, a influenciadora revelou que evitava ensiná-lo a usar a ferramenta por já conhecer o jeito impulsivo do cantor.