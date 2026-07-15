Poliana, companheira de Leonardo, contou aos seguidores que não gostou muito do cantor ter aprendido a usar 'pix' sozinhoReprodução / Instagram
Ao voltar de uma viagem de pesca com os amigos, o sertanejo foi questionado pela esposa sobre a experiência. Bem-humorado, respondeu: "Tô gostando não. Dá muito trabalho esse trem. Vou deletar ele", disse, aos risos.
A brincadeira faz referência ao vídeo publicado por Poliana no último domingo (12), quando ela contou, divertindo os seguidores, que o marido havia aprendido a fazer Pix. Na ocasião, a influenciadora revelou que evitava ensiná-lo a usar a ferramenta por já conhecer o jeito impulsivo do cantor.
Leonardo finalmente aprendeu a fazer Pix e já contou pra Poliana como está sendo a experiência. Agora ficou a dúvida: quanto tempo será que o patrimônio da família Costa aguenta? pic.twitter.com/lzNSmju72J— SERTANEJO NA NET (@sertanejonanet) July 13, 2026