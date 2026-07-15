Isabella NardoniReprodução

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Letícia Montrezor
Rio - Ana Carolina Oliveira contou como os filhos mais novos lidam com a história de Isabella Nardoni, morta aos 5 anos, em 2008. Durante uma interação nas redes sociais, a vereadora afirmou que sempre conversou com Miguel, de 10 anos, e Maria Fernanda, de 6, sobre a irmã.
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Isabella Nardoni, filha de Ana Carolina Oliveira, foi assassinada pelo pai - Reprodução
Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni - Reprodução / TV Globo

A revelação ocorreu após um seguidor perguntar: "Desculpe a minha pergunta, mas você conta para seus filhos sobre a vida da Isa?". Ana Carolina respondeu que nunca escondeu a verdade das crianças.

No vídeo, ela conversou com Miguel e perguntou o que havia contado a ele sobre Isabella. O menino falou sobre a dor enfrentada pela família.

"Você contou para mim que é muito difícil, que você achou que foi muito difícil. Foi bem difícil para você e para mim também", disse.

Ana Carolina também quis saber como o filho se sentia ao conhecer a história da irmã. "Um pouco triste, mas né, segue. Segue em pé", respondeu Miguel.

A vereadora explicou que procura compartilhar com os filhos, principalmente, as recordações felizes de Isabella.

Relembre o caso Isabella Nardoni

Isabella Nardoni morreu em 29 de março de 2008, após cair do sexto andar do prédio onde o pai, Alexandre Nardoni, morava com a mulher, Anna Carolina Jatobá, na Zona Norte de São Paulo.

Alexandre e Anna Carolina sempre negaram a autoria do crime, mas foram condenados pela Justiça. Ele recebeu pena de 31 anos, um mês e dez dias de prisão, enquanto ela foi sentenciada a 26 anos e oito meses. Atualmente, os dois cumprem pena em regime aberto.

Anos depois da morte de Isabella, Ana Carolina teve Miguel e Maria Fernanda, frutos do casamento com Vinicius Francomano.