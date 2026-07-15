Isabella NardoniReprodução
A revelação ocorreu após um seguidor perguntar: "Desculpe a minha pergunta, mas você conta para seus filhos sobre a vida da Isa?". Ana Carolina respondeu que nunca escondeu a verdade das crianças.
No vídeo, ela conversou com Miguel e perguntou o que havia contado a ele sobre Isabella. O menino falou sobre a dor enfrentada pela família.
"Você contou para mim que é muito difícil, que você achou que foi muito difícil. Foi bem difícil para você e para mim também", disse.
Ana Carolina também quis saber como o filho se sentia ao conhecer a história da irmã. "Um pouco triste, mas né, segue. Segue em pé", respondeu Miguel.
A vereadora explicou que procura compartilhar com os filhos, principalmente, as recordações felizes de Isabella.
Relembre o caso Isabella Nardoni
Isabella Nardoni morreu em 29 de março de 2008, após cair do sexto andar do prédio onde o pai, Alexandre Nardoni, morava com a mulher, Anna Carolina Jatobá, na Zona Norte de São Paulo.
Alexandre e Anna Carolina sempre negaram a autoria do crime, mas foram condenados pela Justiça. Ele recebeu pena de 31 anos, um mês e dez dias de prisão, enquanto ela foi sentenciada a 26 anos e oito meses. Atualmente, os dois cumprem pena em regime aberto.
Anos depois da morte de Isabella, Ana Carolina teve Miguel e Maria Fernanda, frutos do casamento com Vinicius Francomano.
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