Isabella Nardoni - Reprodução

Isabella NardoniReprodução

Publicado 15/07/2026 08:34

Rio - Ana Carolina Oliveira contou como os filhos mais novos lidam com a história de Isabella Nardoni, morta aos 5 anos, em 2008. Durante uma interação nas redes sociais, a vereadora afirmou que sempre conversou com Miguel, de 10 anos, e Maria Fernanda, de 6, sobre a irmã.

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A revelação ocorreu após um seguidor perguntar: "Desculpe a minha pergunta, mas você conta para seus filhos sobre a vida da Isa?". Ana Carolina respondeu que nunca escondeu a verdade das crianças.No vídeo, ela conversou com Miguel e perguntou o que havia contado a ele sobre Isabella. O menino falou sobre a dor enfrentada pela família."Você contou para mim que é muito difícil, que você achou que foi muito difícil. Foi bem difícil para você e para mim também", disse.Ana Carolina também quis saber como o filho se sentia ao conhecer a história da irmã. "Um pouco triste, mas né, segue. Segue em pé", respondeu Miguel.A vereadora explicou que procura compartilhar com os filhos, principalmente, as recordações felizes de Isabella.Isabella Nardoni morreu em 29 de março de 2008, após cair do sexto andar do prédio onde o pai, Alexandre Nardoni, morava com a mulher, Anna Carolina Jatobá, na Zona Norte de São Paulo.Alexandre e Anna Carolina sempre negaram a autoria do crime, mas foram condenados pela Justiça. Ele recebeu pena de 31 anos, um mês e dez dias de prisão, enquanto ela foi sentenciada a 26 anos e oito meses. Atualmente, os dois cumprem pena em regime aberto.Anos depois da morte de Isabella, Ana Carolina teve Miguel e Maria Fernanda, frutos do casamento com Vinicius Francomano.