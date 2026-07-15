Saory Cardoso expõe romance com Neymar e viagem paga a Paris - Reprodução / Instagram

Saory Cardoso expõe romance com Neymar e viagem paga a ParisReprodução / Instagram

Publicado 15/07/2026 07:46

Rio - Saory Cardoso revelou que viveu um affair com Neymar em 2019. A ex-participante de "A Fazenda" contou que viajou a Paris para encontrar o jogador, que na época defendia o Paris Saint-Germain.

"A gente ficou em 2019. [A gente se conheceu] em alguma festa no Rio pós De Férias com o Ex. A gente ficou, mas não vingou muito e a gente permaneceu amigos", afirmou Saory em entrevista ao programa "Sensacional", da RedeTV!, exibida na noite de segunda-feira (13)

A influenciadora confirmou que Neymar pagou os custos da viagem à capital francesa. "Ficamos em Paris, chiquérrimo. Na época, ele jogava no PSG. Fui pra Paris e depois a gente manteve a amizade. Encontrava ele diversas vezes em festas e no Réveillon", recordou.

Durante o bate-papo, Saory também falou sobre o atual relacionamento com Dudu Camargo. Ao comparar o apresentador ao atleta, ela destacou o lado romântico do noivo. "Dudu é muito mais romântico. Dudu é maravilhoso. Ele me fez uma surpresa de aniversário maravilhosa", elogiou.

Daniela Albuquerque perguntou se o jornalista "bate muito mais bolão" do que Neymar. Saory concordou com a apresentadora e respondeu aos risos.

Críticas ao namoro com Dudu Camargo

Saory ainda lamentou os ataques que recebe por causa do romance com Dudu. Os dois se conheceram durante "A Fazenda 17", da Record, começaram o relacionamento dentro do confinamento e mantiveram a relação após o fim do programa.

"A gente sofreu muito preconceito, não sei baseado em que, mas era como se eu não pudesse gostar do Dudu", declarou.

A influenciadora também expôs algumas mensagens ofensivas direcionadas ao casal nas redes sociais. "Falavam pro Dudu: 'Olha, abre o olho, você não pode ter nada com ela que ela tem doença'", relatou.

Apesar das críticas, Saory afirmou que aprendeu a lidar com os comentários. "Eu tenho uma coisa em comum com o Dudu, que as pessoas batem muito em mim (...) sempre recebi ataques de pessoas que não me conhecem, que não sabem nada da minha vida", concluiu.