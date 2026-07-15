L7nnon - Reprodução do Instagram

L7nnonReprodução do Instagram

Publicado 15/07/2026 08:11

Rio - O rapper L7nnon usou o Instagram para fazer um alerta sobre pornografia. O artista, que interpretou Ryan na novela "Dona de Mim" da TV Globo, pediu para as crianças pararem de consumir este tipo de conteúdo e os adultos de produzi-los. No vídeo, em forma de rima, o cantor também ressaltou a importância de seus versos terem conteúdo.

"As pessoas de onde eu venho tiram foto até com o carro que eu piloto. E para eles, eu vivo em outro mundo. Eu já entendi que meus versos têm que ter conteúdo. Eu falei de iate, só que depois do hiato se aprende muito. Não é sobre ostentação, minha intuição é outro assunto", afirmou L7nnon.

"Crianças, parem de consumir conteúdo adulto. Adultos, parem de produzir o mesmo. Pornografia vicia e destrói teus desejos. Tua imaginação vai virar um abismo tão profundo. E quando eu falo isso, olho para você e me vejo. Eu costumo dizer que todo papo que eu quero passar para alguém, ele serve primeiramente para mim. Até porque eu não entendo mais da vida que ninguém, eu não sou mais evoluído que ninguém", complementou.



Os internautas elogiaram L7nnon pelo posicionamento. "Ah você é demais! Um dos poucos que usa a visibilidade para falar de temas tão importantes", disse um usuário da rede social. "Papo reto", comentou outro. "Assunto importantíssimo, que todo homem deveria trocar e não tratar como tabu ou chacota", opinou uma terceira pessoa.

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