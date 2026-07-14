Ex-BBB Gabi Panquequinha condena ataques racistas contra Breno Corã: 'Racismo é crime' - Reprodução/Instagram

Ex-BBB Gabi Panquequinha condena ataques racistas contra Breno Corã: 'Racismo é crime'Reprodução/Instagram

Publicado 14/07/2026 22:12 | Atualizado 14/07/2026 22:13

Rio - Gabi Panquequinha usou as redes sociais para prestar apoio a Breno Corã e condenar os ataques racistas direcionados ao ex-colega de confinamento no "BBB 26". Revoltada com a situação, a influenciadora fez um desabafo e cobrou responsabilização pelos comentários.

"Olha, o Breno não deixa eu xingar ninguém. Esse povo ridículo, escroto... Bando de racista babaca, idiota. Vocês que ficam sendo racistas com o Breno, pelo amor de Deus, racismo é crime!", afirmou.

Durante o vídeo, Breno interrompeu a amiga para demonstrar preocupação com a repercussão do desabafo. "Eles só vão direcionar o hate para você", disse.

Desde a participação no reality, o biólogo relata que tem recebido mensagens racistas nas redes sociais. Apesar de afirmar que procura não dar importância aos ataques, Breno contou que a situação afetou profundamente a família.

Segundo o ex-BBB, a irmã enfrentou crises emocionais ao acompanhar os comentários de ódio, enquanto o pai sofreu um infarto durante o período em que os ataques ganharam força.