Bárbara Evans pediu desculpa por divulgar casas de apostas - Reprodução/Instagram

Bárbara Evans pediu desculpa por divulgar casas de apostas Reprodução/Instagram

Publicado 14/07/2026 20:03

Rio - Bárbara Evans relatou o arrependimento por já ter divulgado casas de apostas em suas redes sociais. Nesta terça-feira (14), a influenciadora contou que fez esse tipo de publicidade por cerca de um ano e seis meses e pediu desculpas pelo erro.

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"Eu tenho, sim, que pedir desculpas porque um dia divulguei. Me arrependo. Hoje não é da minha índole. Sou contra e não jogo. Vejo histórias de famílias sendo destruídas e espero que todo mundo se livre disso, inclusive as pessoas que divulgam", disse nos Stories.

A influenciadora comentou, ainda, sobre quem segue fazendo essa divulgação. "Cada um sabe da sua índole e o que faz para ser remunerado. Sou humana o suficiente para pedir desculpas e me redimir pelo ano em que eu fiz a propaganda", contou.

Bárbara também aproveitou para explicar a baixa entrega de seus conteúdos nas redes sociais. "Vejo as pessoas falando: 'Você não pode sumir'. Eu não sumi, continuo aqui, mas o Instagram parou de entregar as minhas coisas", afirmou.