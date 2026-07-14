Rafaella Justus, César Tralli, Manuella e TIciane PinheiroReprodução / Instagram

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Karilayn Areias
Rio - César Tralli emocionou os seguidores ao contar que Ticiane Pinheiro e Rafaella Justus embarcaram para uma viagem especial. Segundo o jornalista, a decisão de mãe e filha viajarem sem companhia partiu da própria adolescente, que desejava celebrar o aniversário de uma forma diferente.
Nas redes sociais, Tralli explicou que Rafa pediu à mãe, meses atrás, um passeio só das duas. Ao saber do plano, ele incentivou a viagem. "Vão sim. Vai ser ótimo para vocês. Isso vai ficar na história, na memória de vocês para sempre", afirmou.
O apresentador aproveitou o momento para recordar uma experiência que viveu ao lado da própria mãe. Ele relembrou uma viagem a Roma e ao Vaticano, feita para realizar um sonho dela, e disse que essa lembrança permanece entre as mais importantes da sua vida.
Para Tralli, são esses momentos de convivência que fortalecem os laços familiares. Ao se despedir da esposa e da enteada, ele desejou uma boa viagem e afirmou que já aguarda o retorno das duas.
A publicação recebeu respostas das viajantes. Ticiane disse que já estava com saudades do marido e prometeu enviar muitas fotos durante o passeio. Rafaella, que completa 17 anos no próximo dia 21, também deixou uma mensagem de carinho ao padrasto: "Te amamos".
Na segunda-feira (13), antes da viagem, Tralli já havia demonstrado o carinho pela enteada ao publicar uma foto dos dois abraçados. "Minha vida fica sempre muito melhor quando sei que você está por perto. Te amo, bis!", escreveu