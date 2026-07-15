Samira e Marcelo participaram do ’BBB 26’Reprodução do Instagram

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Isabelle Rosa
Rio - Depois dos ex-BBBs Milena e Breno denunciarem os ataques racistas que recebem nas redes sociais, Samira Sagr repudiou as ofensas em uma publicação feita no X, antigo Twitter, nesta terça-feira (14). A loira, inclusive, reforçou que racismo é crime. 
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Breno e Milena são vítimas de ataques racistas - Reprodução do Instagram
Samira e Marcelo participaram do 'BBB 26' - Reprodução do Instagram
"Racismo é crime. Você pode discordar das atitudes de uma pessoa, mas nada te dá o direito de atacar, humilhar e ser preconceituoso com outro ser humano", escreveu ela, mesmo sem citar o nome dos colegas. 
Outros ex-participantes do "BBB 26" também usaram as redes sociais para condenar os comentários de ódio. "Esse povo ridículo, escroto... Bando de racista babaca, idiota. Vocês que ficam sendo racistas com o Breno, pelo amor de Deus, racismo é crime!", destacou Gabi Panquequinha.
Marcelo, que viveu um affair com Breno no reality show, se revoltou: "Estou put*. Isso não existe, vocês serem racistas com o Breno e com Milena. Isso é um absurdo. Vocês parem, seus bandos de desgraçados."
No Instagram Stories, Milena expôs alguns dos ataques que recebeu dos internautas e destacou que adotará as medidas legais em relação ao caso. "Racismo é crime. E tudo será tratado com o jurídico".

Breno também se manifestou: "Isso aqui é uma terra virtual de gente frustrada, maldosa e sem ter o que fazer. Por que as pessoas não usam esse tempo que gastam desejando mal e fofocando para fazer algo de bom na própria vida? Vão viver, gente, se inscrevam no BBB, vão estudar algo, ajudar alguém, parem de viver às custas de serem maldosos e cruéis."

 