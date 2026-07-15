Samira e Marcelo participaram do ’BBB 26’ - Reprodução do Instagram

Samira e Marcelo participaram do ’BBB 26’Reprodução do Instagram

Publicado 15/07/2026 07:26

Rio - Depois dos ex-BBBs Milena e Breno denunciarem os ataques racistas que recebem nas redes sociais, Samira Sagr repudiou as ofensas em uma publicação feita no X, antigo Twitter, nesta terça-feira (14). A loira, inclusive, reforçou que racismo é crime.

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"Racismo é crime. Você pode discordar das atitudes de uma pessoa, mas nada te dá o direito de atacar, humilhar e ser preconceituoso com outro ser humano", escreveu ela, mesmo sem citar o nome dos colegas.



RACISMO É CRIME



você pode discordar das atitudes de uma pessoa, mas nada te dá o direito de atacar, humilhar e ser preconceituoso com outro ser humano — Samira (@samira_sagr) July 14, 2026

Marcelo, que viveu um affair com Breno no reality show, se revoltou: "Estou put*. Isso não existe, vocês serem racistas com o Breno e com Milena. Isso é um absurdo. Vocês parem, seus bandos de desgraçados."

marcelinho fala sobre os ataques que milena e breno tem sofrido



RACISMO É CRIME pic.twitter.com/QnNXKVlUTG — RayJadão (@tuittandoray) July 14, 2026