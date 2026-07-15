Samira e Marcelo participaram do ’BBB 26’Reprodução do Instagram
RACISMO É CRIME— Samira (@samira_sagr) July 14, 2026
você pode discordar das atitudes de uma pessoa, mas nada te dá o direito de atacar, humilhar e ser preconceituoso com outro ser humano
marcelinho fala sobre os ataques que milena e breno tem sofrido— RayJadão (@tuittandoray) July 14, 2026
RACISMO É CRIME pic.twitter.com/QnNXKVlUTG
Breno também se manifestou: "Isso aqui é uma terra virtual de gente frustrada, maldosa e sem ter o que fazer. Por que as pessoas não usam esse tempo que gastam desejando mal e fofocando para fazer algo de bom na própria vida? Vão viver, gente, se inscrevam no BBB, vão estudar algo, ajudar alguém, parem de viver às custas de serem maldosos e cruéis."
Isso aqui é uma terra virtual de gente frustrada, maldosa e sem ter o que fazer. Por que as pessoas não usam esse tempo que gastam desejando mal e fofocando (escondidos em perfis fakes ) pra fazer algo de bom na própria vida? Deve ser frustrante ver pessoas vivendo, errando e…— Breno Corã | BBB26 (@BrenoCora) July 14, 2026