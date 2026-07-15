Marcos OliveiraReprodução de vídeo

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Isabelle Rosa
Rio - Conhecido por interpretar Beiçola em "A Grande Família", Marcos Oliveira deixou o Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital São Lucas, em Copacabana, nesta terça-feira (14). Ao DIA, nesta quarta (15), Rose Scalco, amiga e advogada do ator, informou que ele já iniciou a dieta pastosa e se mostra empolgado com sua evolução. 
"Ele está animado agora, já cantando e brincando. Quer sair (do hospital) estando bem", afirmou Rose. Ela também esclareceu que o artista ainda não tem uma previsão de alta. "Ontem (terça) já tivemos a transferência para o quarto e estão avaliando a evolução da dieta e da medicação", explicou. 
Mesmo internado, Marcos tem acompanhado as mensagens de carinho que tem recebido dos amigos e fãs. "Fica feliz e muito emocionado com o carinho de todos. Na segunda (13), deixei ele com o celular. Já se distrai vendo tudo!", comentou Rose. 
O ator está internado no Hospital São Lucas desde o último dia 1º. Ele deu entrada na unidade de saúde depois de apresentar uma infecção na região do períneo. Oliveira passou por uma cirurgia para retirada de um abscesso, no dia seguinte. Desde então, segue hospitalizado.  
Nos últimos anos, Marcos enfrentou alguns problemas de saúde. Em maio, o ator passou por uma cirurgia de hérnia. Em 2024, ele realizou um cateterismo de emergência. Já em 2022 foi submetido a cirurgia de fístula na uretra. Com problemas financeiros, o artista se mudou, no ano passado, para o Retiro dos Artistas. Marieta Severo doou e mobiliou o imóvel para o amigo.
 
 
 