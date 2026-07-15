Marcos Oliveira - Reprodução de vídeo

Marcos OliveiraReprodução de vídeo

Publicado 15/07/2026 08:57

Rio - Conhecido por interpretar Beiçola em "A Grande Família", Marcos Oliveira deixou o Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital São Lucas, em Copacabana, nesta terça-feira (14). Ao DIA, nesta quarta (15), Rose Scalco, amiga e advogada do ator, informou que ele já iniciou a dieta pastosa e se mostra empolgado com sua evolução.

"Ele está animado agora, já cantando e brincando. Quer sair (do hospital) estando bem", afirmou Rose. Ela também esclareceu que o artista ainda não tem uma previsão de alta. "Ontem (terça) já tivemos a transferência para o quarto e estão avaliando a evolução da dieta e da medicação", explicou.

Mesmo internado, Marcos tem acompanhado as mensagens de carinho que tem recebido dos amigos e fãs. "Fica feliz e muito emocionado com o carinho de todos. Na segunda (13), deixei ele com o celular. Já se distrai vendo tudo!", comentou Rose.