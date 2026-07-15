Claudia Leitte reúne marido e filhos em comemoração de 46 anos - Reprodução / Instagram

Claudia Leitte reúne marido e filhos em comemoração de 46 anosReprodução / Instagram

Publicado 15/07/2026 09:45 | Atualizado 15/07/2026 09:46

Rio - Claudia Leitte compartilhou, nesta terça-feira (14), fotos da comemoração de seus 46 anos nas redes sociais. A cantora, que completou a nova idade no dia 10 de julho, reuniu a família em uma celebração íntima.

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Nos registros, Claudia aparece ao lado do marido, Márcio Pedreira, e dos três filhos do casal: Davi, de 17 anos, Rafael, de 13, e Bela, de 7. As imagens mostram momentos da festa e detalhes da decoração escolhida para a data.O bolo também ganhou espaço na publicação. Coberto por flores, o doce seguiu a proposta delicada da comemoração e apareceu em várias fotos divulgadas pela artista."É sempre bom fazer aniversário cercada por pessoas que amo. Foram dias intensos, cheios de amor, risadas, abraços e momentos que vou guardar pra sempre no coração", escreveu Claudia.A cantora também agradeceu pelas mensagens que recebeu de fãs, amigos e familiares durante o aniversário."Receber as mensagens e homenagens de vocês também tornou tudo ainda mais especial. Obrigada por estarem comigo, por torcerem por mim e por fazerem parte da minha história!!! No fim das contas, é isso que me lembra, todos os dias, qual é o meu motivo pra vencer", completou.