José Loreto surpreende o sósia - Reprodução do Instagram

José Loreto surpreende o sósiaReprodução do Instagram

Publicado 15/07/2026 10:39

Rio - José Loreto deu um presentão de aniversário para o sósia, Lorran Galdino, e compartilhou um vídeo do momento no Instagram. Após surpreender 'Loretinho' com uma casa própria em maio, o ator ajudou na mobília do imóvel. Nas imagens, é possível ver uma equipe montando móveis, carregando colchão, sofá e até desembalando uma geladeira.

Por meio de uma chamada de vídeo, Loreto também parabenizou o "irmãozinho de alma". "Quero te dar os parabéns, te desejar o melhor ano da sua vida... Você é um cara muito iluminado, do bem... Vai dar tudo certo, conte comigo... Estou muito feliz que você está aí nessa casinha nova, agora mobiliada com a sua família", afirmou o ator.







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Jose Loreto (@joseloreto)



Na legenda do vídeo, José escreveu: "Feliz aniversário, Lorran, Loretinho, meu amigo, meu sósia, meu irmão de alma. Hoje, celebro não só a sua vida, mas também a nossa conexão única. Que esses presentes tragam um sorriso ao seu rosto, assim como você faz o meu." Lorran reagiu à publicação e agradeceu o carinho do amigo. "Você é incrivelmente incrível, mano! Obrigado por tudo."

Loreto conheceu Lorran depois do sósia sofrer um acidente de moto em Pombal, na Paraíba, e conceder uma entrevista a uma rádio local. A semelhança entre eles impressionou os internautas. Com isso, o artista quis conhecer o 'Loretinho' e ofereceu um "dia de princeso" para ele. Atualmente, Lorran acumula 850 mil seguidores no Instagram e tem feito trabalhos como influenciador digital.